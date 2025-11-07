Нидерландия е готова да се откаже от контрола над "Некспериа", ако Китай възобнови износа на чипове, твърди Блумбърг

Нидерландското правителство е готово да отмени заповедта, която му дава право да блокира или изменя ключови корпоративни решения в производителя на чипове "Некспериа" (Nexperia), ако Китай възобнови износа на критични полупроводници. Това съобщи Блумбърг в петък, позовавайки се на източници, запознати с въпроса. Информацията не е потвърдена от Ройтерс, а "Некспериа" не е отговорила веднага на молбата за коментар на агенцията.

Министърът на икономиката на Холандия Винсент Кареманс заяви в четвъртък, че очаква произведените от "Некспериа" компютърни чипове да достигнат до клиентите в Европа и останалата част от света "в следващите дни". Той допълни, че правителството "ще подкрепи тези развития и ще предприеме необходимите стъпки от наша страна, където е необходимо".

Говорител на министерството уточни в петък, че правителството няма да коментира дали това включва прекратяване на интервенцията, която дава на властите право на вето върху корпоративни решения за срок от една година, считано от 30 септември.

По информация на Блумбърг нидерландските власти са готови да суспендират заповедта още следващата седмица, ако доставките бъдат възобновени и потвърдени в близките дни.

Недостигът на чипове на "Некспериа" след спора между Нидерландия и Китай относно собствеността и контрола над компанията доведе до сериозни смущения във веригите за доставки в автомобилната индустрия, забави производството и принуди някои клиенти да съкращават персонал.

Продуктите на "Некспериа" се използват масово в автомобилни, индустриални, компютърни, мобилни и потребителски устройства, което прави възстановяването на нормалните доставки ключово за редица сектори в Европа.