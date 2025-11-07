Подробно търсене

Нидерландия е готова да се откаже от контрола над "Некспериа", ако Китай възобнови износа на чипове, твърди Блумбърг

Бойчо Попов
Нидерландия е готова да се откаже от контрола над "Некспериа", ако Китай възобнови износа на чипове, твърди Блумбърг
Нидерландия е готова да се откаже от контрола над "Некспериа", ако Китай възобнови износа на чипове, твърди Блумбърг
Снимка: AP/Peter Dejong
Ниймеген,  
07.11.2025 12:36
 (БТА)

Нидерландското правителство е готово да отмени заповедта, която му дава право да блокира или изменя ключови корпоративни решения в производителя на чипове "Некспериа" (Nexperia), ако Китай възобнови износа на критични полупроводници. Това съобщи Блумбърг в петък, позовавайки се на източници, запознати с въпроса. Информацията не е потвърдена от Ройтерс, а "Некспериа" не е отговорила веднага на молбата за коментар на агенцията.

Министърът на икономиката на Холандия Винсент Кареманс заяви в четвъртък, че очаква произведените от "Некспериа" компютърни чипове да достигнат до клиентите в Европа и останалата част от света "в следващите дни". Той допълни, че правителството "ще подкрепи тези развития и ще предприеме необходимите стъпки от наша страна, където е необходимо".

Говорител на министерството уточни в петък, че правителството няма да коментира дали това включва прекратяване на интервенцията, която дава на властите право на вето върху корпоративни решения за срок от една година, считано от 30 септември.

По информация на Блумбърг нидерландските власти са готови да суспендират заповедта още следващата седмица, ако доставките бъдат възобновени и потвърдени в близките дни.

Недостигът на чипове на "Некспериа" след спора между Нидерландия и Китай относно собствеността и контрола над компанията доведе до сериозни смущения във веригите за доставки в автомобилната индустрия, забави производството и принуди някои клиенти да съкращават персонал.

Продуктите на "Некспериа" се използват масово в автомобилни, индустриални, компютърни, мобилни и потребителски устройства, което прави възстановяването на нормалните доставки ключово за редица сектори в Европа.

/БП/

Свързани новини

06.11.2025 12:17

"Некспериа" не може да гарантира качеството на чиповете, произведени в Китай след 13 октомври, предупреди компанията

Производителят на чипове "Нексеприа" (Nexperia) съобщи днес, че очаква скоро да бъде намерено решение на кризата около контрола върху компанията. Тя обаче също така предупреди клиентите си, че не може да гарантира, че продуктите, произведени в Китай
23.10.2025 20:09

Нарастват притесненията в германската промишленост за възможен недостиг на чипове след кризата с "Некспериа"

Стратегическият сектор на машиностроенето в Германия изрази днес притеснения за възможен недостиг на полупроводници, произвеждани от "Некспериа" (Nexperia), което би представлявало нова потенциална криза за индустрията, предаде Франс прес. Подобно
19.10.2025 14:06

Нидерландският министър на икономиката ще се срещне с китайски представител по казуса с производителя на чипове "Некспериа"

Министърът на икономиката на Нидерландия Винсент Кареманс заяви, че очаква в следващите дни да проведе среща с представител на китайското правителство във връзка с компанията за чипове "Некспериа" Nexperia, предаде Ройтерс. На 30 септември
13.10.2025 10:54

Нидерландия е поела контрола над китайския производител на чипове "Некспериа"

Правителството на Нидерландия е поело контрола над китайския производител на полупроводници "Некспериа" (Nexperia) в рамките на извънредна мярка, целяща да гарантира предлагането на чипове в Европа на фона на нарастващото търговско напрежение в

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 12:45 на 07.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация