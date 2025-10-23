Нарастват притесненията в германската промишленост за възможен недостиг на чипове след кризата с "Некспериа"

Стратегическият сектор на машиностроенето в Германия изрази днес притеснения за възможен недостиг на полупроводници, произвеждани от "Некспериа" (Nexperia), което би представлявало нова потенциална криза за индустрията, предаде Франс прес.

Подобно на автомобилния сектор, този на машиностроенето "е засегнат от очаквания недостиг на чипове, особено за продукти, използвани в двигателите с вътрешно горене (ДВГ)", заяви пред АФП Тило Бродман, главен изпълнителен директор на Асоциацията на германското машиностроене (VDMA).

Секторите за производство на електрически генератори, както и на машини за строителството и земеделието, също могат да бъдат засегнати, добави той.

Напрежението е толкова голямо, че германското министерство икономиката и енергетиката свика снощи вечерта среща с основните автомобилни производители в страната - две седмици след извънредна кризисна среща, проведена в канцлерството, както и с представители на отраслови федерации – автомобилна, електроника, отбрана, за "да съберат гледни точки по кризата", съобщи информиран източник на АФП.

Участниците в срещата са се съгласили, че Берлин ще се стреми да посредничи между Китай, Нидерландия и САЩ по въпроса с доставките на чипове от "Некспериа", съобщава в. "Хандалсблат" (Handelsblatt).

Правителството на Нидерландия се позова на закон от времето на Студената война, за да оправдае поемането на контрола върху "Некспериа", като се аргументира със съображения за националната сигурност.

Компанията произвежда чипове в Хамбург, Германия, които след това се доставят до Китай, където се опаковат, преди да бъдат изпратени обратно в Европа или други части на света.

Пекин обаче забрани този реекспорт, което бързо породи тревоги сред автомобилните производители, които масово използват чиповете на "Некспериа" в електронните си системи.

"Фолксваген" (Volkswagen) например предупреди, че не може да изключи краткосрочни прекъсвания на дейността си.

Днешни изчисления от анализатори на "Дойче банк" (Deutsche Bank) показват, че производството на автомобили в Германия може да се понижи с 30 на сто в "най-лошия сценарий", като по-вероятен е спад с около 10 на сто.

На въпрос дали германският производител на полупроводници "Инфинеон" (Infineon) може да спомогне за заместване на чиповете на "Некспериа", говорител на компанията заяви пред АФП, че корпорацията е "в тесен контакт" с клиентите си, за да "засили устойчивостта на техните доставки".

Но евентуалната замяна на чиповете на "Инфинеон" с други компоненти ще отнеме време, особено заради етапите на тестове и сертификация.

Тази набираща сила криза отново подчертава зависимостта на сектори като автомобилната индустрия от внос от Китай. Германската асоциация на електрическата и на цифровата индустрия Цет Фау Е И (ZVEI) призова преди няколко дни ЕС да засили своята устойчивост в този сектор.