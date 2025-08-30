Подробно търсене

ЕС няма да изпълни целта си за производство на чипове, смята оперативният директор на производителя "Некспериа"

Илиян Цвейн
ЕС няма да изпълни целта си за производство на чипове, смята оперативният директор на производителя "Некспериа"
ЕС няма да изпълни целта си за производство на чипове, смята оперативният директор на производителя "Некспериа"
Илюстративна снимка: Chinatopix Via AP, архив
Хамбург,  
30.08.2025 16:31
 (БТА)

Европейският съюз няма да може да постигне целта си да контролира повече от една пета от световния пазар на чипове до 2030 г., според главния оперативен директор на нидерландската компания "Некспериа" (Nexperia) Ахим Кемпе, предаде ДПА.

"Честно казано, няма да постигнем тази цел", заяви Кемпе пред агенцията.

Според него "пазарен дял на ЕС от 20 процента е утопия". Евросъюзът все още е далеч от тази цел, а средствата, които е инвестирал в САЩ, Китай, Тайван и Южна Корея, са твърде много, за да може да навакса с изоставането.

Освен това, поради причини, свързани с разходите, секторът за сглобяване и тестване в края на производствената верига на микропроцесорите се намира почти изцяло в Азия.

"И не смятам, че това ще се промени в близко бъдеще", отбеляза Кемпе. 

Базираната в Нидерландия "Некспериа", която е дъщерно дружество на на китайската "Уингтек" (Wingtech), има заводи в Китай, Малайзия и Филипините.

През декември Германската асоциация на електрическата и на цифровата индустрия Цет Ве Е И (ZVEI) предупреди, че целта на ЕС не може да бъде постигната без значително увеличение на финансирането. Към декември миналата година пазарният дял на ЕС в сектора на полупроводниците е бил 8,1 процента, посочва асоциацията.

През април Европейската сметна палата също предупреди, че ЕС няма да успее да постигне целта за дял от 20 процента, като посочи като основна причина липсата на инвестиции.

Въпреки съмненията относно целта на ЕС, Кемпе похвали германския сектор на полупроводниците, като заяви, че той е в добра позиция и даде за пример производствените обекти, които в момента се строят в Дрезден и околностите.

/ИЦ/

Свързани новини

20.07.2025 15:10

Най-модерните машини за чипове Ей Ес Ем Ел намират пътя си към Китай под формата на лего

ЛЕГО реплики на най-модерните машини за производство на чипове (EUV) на нидерландската компания Ей Ес Ем Ел (ASML) се продават на "Таобао" (Taobao), популярната китайска платформа за електронна търговия, управлявана от "Алибаба груп" (Alibaba
16.07.2025 10:31

Ей Ес Ем Ел с резултати над очакванията през второто тримесечие, но предупреди, че догодина може да не отчете ръст

Базираният във Велдховен нидерландски производител на машини за чипове Ей Ес Ем Ел (ASML) се е възползвал от силното търсене на специализирани чипове за изкуствен интелект (ИИ) през ттримесечието април - юни, което е довело до изненадващо голям брой
13.03.2025 15:04

Нидерландия иска да се присъедини към осем държави от ЕС в укрепването на европейския сектор на чиповете

Нидерландия ще си сътрудничи с осем държави от ЕС за укрепване на европейската индустрия за чипове, съобщава сайтът "Ню". Страната е един от водещите производители на чипове, а нидерландската компания Ей Ес Ем Ел (ASML) е водещ производител на
11.07.2023 16:52

Евродепутатите одобриха план за увеличаване на производството на полупроводници

Европейският парламент одобри днес плана на ЕС за развитие на промишленост за полупроводници и намаляване на зависимостта от Азия в този стратегически сектор, предаде Франс прес. Текстът е бил приет с огромно мнозинство (587 гласа "за", 10 "против"

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 17:30 на 30.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация