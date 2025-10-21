Германската автомобилна индустрия предупреждава за възможна нова криза с доставките на чипове на "Некспериа"

Германските автомобилни производители може да се изправят пред нова вълна от затруднения с доставките на полупроводници, след като нидерландският производител "Некспериа" (Nexperia) предупреди, че не може да гарантира пълно обслужване на клиентите си от автомобилния сектор. За това алармира Германската асоциация на автомобилната индустрия (Фау Де А – VDA), цитирама от ДПА.

"Ситуацията може да доведе до значителни ограничения в производството, а дори и до пълното спиране в близко бъдеще, ако нарушените доставки на чипове от "Некспериа" не бъдат решени бързо", заяви президентът на Фау Де А Хилдегард Мюлер.

Проблемите с доставките възникнаха, след като нидерландското правителство пое контрол над "Некспериа", която преди това бе собственост на китайската "Уингтек текнолъджи" (Wingtech Technology).

След придобиването "Некспериа" е уведомила автомобилните производители и доставчици, че вече не може "напълно да гарантира доставките на чипове за автомобилната индустрия", посочи Мюлер.

Полупроводниците на "Некспериа" се използват широко в електронните системи за управление на превозни средства, припомня ДПА.

Мюлер заяви, че Фау Де А е в тесен контакт със засегнатите компании, германското правителство и Европейската комисия, добавяйки, че фокусът трябва да бъде върху "намирането на бързи и прагматични решения".

По информация от индустрията проблемите произтичат от факта, че "Некспериа" разчита на компоненти, чийто внос от Китай е нарушен след последните събития.

Германските автомобилни производители вече бяха силно засегнати от глобалната криза с чиповете през 2021–2022 г., която доведе до временно спиране на производството в редица заводи и загуби от милиарди евро. Новото напрежение идва в момент, когато европейската автомобилна индустрия се опитва да ускори прехода към електрическа мобилност, а сигурността на доставките на полупроводници остава стратегически приоритет за ЕС.