Подробно търсене

Германската автомобилна индустрия предупреждава за възможна нова криза с доставките на чипове на "Некспериа"

Марин Милков
Германската автомобилна индустрия предупреждава за възможна нова криза с доставките на чипове на "Некспериа"
Германската автомобилна индустрия предупреждава за възможна нова криза с доставките на чипове на "Некспериа"
Снимка: AP/Jens Meyer
Берлин,  
21.10.2025 19:17
 (БТА)

Германските автомобилни производители може да се изправят пред нова вълна от затруднения с доставките на полупроводници, след като нидерландският производител "Некспериа" (Nexperia) предупреди, че не може да гарантира пълно обслужване на клиентите си от автомобилния сектор. За това алармира Германската асоциация на автомобилната индустрия (Фау Де А – VDA), цитирама от ДПА. 

"Ситуацията може да доведе до значителни ограничения в производството, а дори и до пълното спиране в близко бъдеще, ако нарушените доставки на чипове от "Некспериа" не бъдат решени бързо", заяви президентът на Фау Де А Хилдегард Мюлер.

Проблемите с доставките възникнаха, след като нидерландското правителство пое контрол над "Некспериа", която преди това бе собственост на китайската "Уингтек текнолъджи" (Wingtech Technology).

След придобиването "Некспериа" е уведомила автомобилните производители и доставчици, че вече не може "напълно да гарантира доставките на чипове за автомобилната индустрия", посочи Мюлер.

Полупроводниците на "Некспериа" се използват широко в електронните системи за управление на превозни средства, припомня ДПА.

Мюлер заяви, че Фау Де А е в тесен контакт със засегнатите компании, германското правителство и Европейската комисия, добавяйки, че фокусът трябва да бъде върху "намирането на бързи и прагматични решения".

По информация от индустрията проблемите произтичат от факта, че "Некспериа" разчита на компоненти, чийто внос от Китай е нарушен след последните събития.

Германските автомобилни производители вече бяха силно засегнати от глобалната криза с чиповете през 2021–2022 г., която доведе до временно спиране на производството в редица заводи и загуби от милиарди евро. Новото напрежение идва в момент, когато европейската автомобилна индустрия се опитва да ускори прехода към електрическа мобилност, а сигурността на доставките на полупроводници остава стратегически приоритет за ЕС.

/БП/

Свързани новини

19.10.2025 14:06

Нидерландският министър на икономиката ще се срещне с китайски представител по казуса с производителя на чипове "Некспериа"

Министърът на икономиката на Нидерландия Винсент Кареманс заяви, че очаква в следващите дни да проведе среща с представител на китайското правителство във връзка с компанията за чипове "Некспериа" Nexperia, предаде Ройтерс. На 30 септември
17.10.2025 09:02

Автомобилната индустрия предупреждава за риск от прекъсване на производството заради проблем с доставките на чипове от "Некспериа"

Проблем с доставките на микрочипове, произтичащ от спор между Китай и нидерландското правителство, може бързо да засегне производството на автомобили в САЩ, предупреждават автомобилостроители и техните доставчици в отговор на съобщение от
16.10.2025 16:28

Пекин се противопоставя на действията на Нидерландия да поеме контрола над китайския производител на чипове "Некспериа"

Пекин "твърдо се противопоставя" на решението на правителството на Нидерландия да поеме контрола над китайския производител на полупроводници "Некспериа" (Nexperia), дъщерно дружество на "Уингтек текнолъджи" (Wingtech Technology), като определи
13.10.2025 10:54

Нидерландия е поела контрола над китайския производител на чипове "Некспериа"

Правителството на Нидерландия е поело контрола над китайския производител на полупроводници "Некспериа" (Nexperia) в рамките на извънредна мярка, целяща да гарантира предлагането на чипове в Европа на фона на нарастващото търговско напрежение в
30.08.2025 16:31

ЕС няма да изпълни целта си за производство на чипове, смята оперативният директор на компанията "Некспериа"

Европейският съюз няма да може да постигне целта си да контролира повече от една пета от световния пазар на чипове до 2030 г., според главния оперативен директор на нидерландската компания "Некспериа" (Nexperia) Ахим Кемпе, предаде ДПА. "Честно
07.08.2025 14:26

Германската автомобилна индустрия настоява за незабавно прилагане на търговското споразумение между ЕС и САЩ

Германската асоциация на автомобилната индустрия Фау Де А (VDA) настоява за незабавното прилагане на обещаното търговско споразумение между Европейския съюз и Съединените щати. В изявление, разпространено в четвъртък, асоциацията подчерта, че то е

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:27 на 21.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация