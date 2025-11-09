Подробно търсене

Сметната палата отбелязва своята 145-годишнина с 3D мапинг на фасадата на Регионалния исторически музей в София

Христо Воденов
Снимка: Сметна палата
София,  
09.11.2025 06:00
Сметната палата на Република България отбелязва днес своята 145-годишнина с 3D мапинг на фасадата на Регионалния исторически музей в София, съобщи одитната институция.

Светлинната инсталация, която ще представи историята на Палатата, ще бъде излъчвана от 17:00 до 22:00 часа на български и английски език. 

Отбелязването на годишнината продължава утре, 10 ноември, с международна конференция на тема "Изкуственият интелект и ИТ одитът в защита на публичните ресурси"

Във форума, който ще се състои в "Гранд Хотел Милениум София", се очаква да участват министър-председателят Росен Желязков, вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев, министърът на финансите Теменужка Петкова, министърът на електронното управление Валентин Мундров, българският представител в Европейската сметна палата Илиана Иванова. 

