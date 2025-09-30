Ръст от 60 на сто в наложените глоби през 2024 г. отчита Сметната палата

Ръст от над 60 на сто в изготвените актове за административнонаказателни производства през 2024 година, донесли полза за държавния бюджет в размер на над 350 000 лева, посочва Сметната палата в своя отчет за дейността за миналата година, внесен в Народното събрание в определения от закона срок до 30 септември тази година. Сред основните акценти в отчета на институцията се посочват още 14 на сто ръст на изпълнените препоръки от одитираните организации, грешки за 4,1 млрд. лева, които са коригирани във финансовите отчети на общини и ведомства и одитирани за законосъобразност бюджетни средства на стойност 2,2 млрд. лева, съобщават от пресцентъра на Сметната палата.

Документът обобщава резултатите от 370 извършени одита, очертава обективна картина на състоянието на публичния сектор и предлага решения за подобряване на неговото управление, пише в съобщението.

"Отчетът за дейността ни ще подпомогне работата на Народното събрание с надеждна информация за осъществяване на подходящи законодателни промени и контрол. Убеден съм, че ще бъде от голяма полза и за всички заинтересовани страни - публични организации, неправителствен сектор, медии и граждани - за равносметка, подобрения и финансова дисциплина, за висока информираност и обществено въздействие", каза председателят на Сметната палата Димитър Главчев, цитиран от пресцентъра на институцията.

Основни акценти от дейността на Сметната палата през 2024 г.

Значими за обществото одити

През отчетения период Сметната палата е приела 5 одитни доклада за извършени одити на изпълнението. Те са в три секторни направления - наука и образование, здравеопазване и държавно управление. Одитите изследват качеството на училищното образование, резултатите от управлението на пандемията - дали изпълнението на мерките в здравеопазването във връзка с КОВИД-19 са осигурили защита на живота и здравето на гражданите, ефективността на Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2021-2030 г. за подобряване на ключовите показатели, свързани със здравето на бременните жени, майките, децата и подрастващите, ефективността на действията по програмиране и планиране на Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация като един от източниците на европейски средства за периода 2021-2027 г. и ефективното и ефикасно изпълнение на реформата за регистрите на държавната администрация.

При извършените 5 одита са констатирани несъответствия с изискванията на специфичната правна рамка, както и пропуски в организацията за управление на одитираните процеси и дейности, които са довели до недостатъчно ефективно и/или ефикасно изпълнение на дейността.

Коригиране на счетоводни грешки за 4,1 млрд. лева

Одитната дейност на Сметната палата през 2024 г. е довела до коригиране на счетоводни грешки във финансовите отчети на бюджетните организации (министерства, ведомства, държавни висши училища и общини) в размер на 4,1 милиарда лева. Така са отстранени 90 на сто от всички установени неправилни отчитания.

През одитирания период Сметната палата е приела общо 326 одитни доклада за извършени финансови одити на годишните финансови отчети (ГФО) на бюджетните организации за 2023 г. Одитирани са всички централни органи, а одитираният бюджет на общините е 13,7 млрд. лева (98 на сто от общия им бюджет).

Одитирани за законосъобразност 2,2 млрд. лева бюджетни средства на ведомства и общини

През 2024 г. Сметната палата е приела 29 доклада за одити за съответствие при финансовото управление, като в обхвата на проверките за законосъобразност са общо 2,2 млрд. лева бюджетни средства на ведомства, общини и висши училища. Най-голям е делът на средствата на първостепенните разпоредители с бюджет (министерства, комисии, държавни агенции) - 1,2 млрд. лева.

Контрол над изборния процес

Десет специфични одита са приети през 2024 г. Това са проверките, които са задължителни по Закона за Сметната палата (становища по бюджети и бюджетните разходи на БНБ), Закона за политическите партии и Изборния кодекс, както и на търговски дружества с над 50 на сто държавно участие. Такива са и тези, които се извършват по реда на специален закон, като те могат да бъдат комбинирани - съчетаващи подходите за извършване на финансов одит, одит за съответствие и одит на изпълнението.

Четири от приетите през 2024 г. специфични одити са свързани с парите на партиите, както и със средствата, получени и похарчени за предизборни кампании. Извършен е одит на финансовата дейност и управлението на предоставеното имущество на политическите партии за 2022 г., а за парламентарните избори (2 април 2023) и за вота за кметове и общински съветници (29 октомври 2023) - одити за съответствие на декларираните приходи и извършените разходи във връзка с предизборната кампания.

Повишено изпълнение на препоръките

Значително подобрение при изпълнението на препоръките, дадени от Сметната палата на одитираните организации, се отчита през 2024 г. Предприетите действия в тази насока са израз на доверието в институцията и на разбирането на одитираните организации, че изпълнението ще доведе до подобряване на дейността им.

През 2024 г. е проверено изпълнението на 497 препоръки и 75 подпрепоръки, като за всяка подпрепоръка в докладите за резултатите от осъществения последващ контрол за изпълнение на препоръките на Сметната палата е направена самостоятелна оценка за степента на изпълнението й. Установено е, че 70,8 на сто (405 броя) от препоръките са изпълнени. Останалите 29 на сто са изпълнени частично, не са изпълнени или са в процес на изпълнение. Изпълнението на препоръките е с ръст от 14 на сто спрямо предходната 2023 г., когато са проверени общо 611 препоръки и подпрепоръки, от които 56,46 на сто са изпълнени.

Значителен ръст на наложените административни наказания

През 2024 г. се наблюдава значително увеличение на броя на съставените актове за административни нарушения. Председателят на Сметната палата е административнонаказващ орган по Закона за Сметната палата, Закона за обществените поръчки (ЗОП), по Изборния кодекс (ИК) и по Закона за политическите партии (ЗПП). През отчетения период са съставени общо 215 акта - 153 по ЗОП, 2 акта по ЗПП и 59 акта по ИК. Съставен е и един акт по Закона за Сметната палата. Наложените глоби са за над 350 000 лева. За сравнение, през 2023 г. са съставени общо 134 акта за установяване на административни нарушения, като 91 броя са по ЗОП, 17 по ЗПП и 26 по ИК. Наложените глоби са на стойност 278 000 лева.

Сигнали за възможни престъпления и нарушения

През 2024 г. на Прокуратурата са изпратени части от 7 одитни доклада със съмнения за данни за престъпление. Това са одитните доклади за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на Министерството на културата за 2023 г., за извършен одит за съответствие при финансовото управление на Националния компенсационен жилищен фонд за периода от 2016 до 2021 г. и за извършени финансови одити на консолидираните годишни финансови отчети на пет общини – Благоевград, Монтана и Козлодуй за 2023 г., на Радомир и Костенец за 2022 г.

На Агенцията за държавна финансова инспекция са изпратени 59 одитни доклада, а на Агенцията за обществените поръчки във връзка с нарушения на Закона за обществените поръчки - 22 одитни доклада. На Националната агенция за приходите е изпратен един одитен доклад, на Министерския съвет - 171 одитни доклада, а на председателите на общинските съвети - 124 одитни доклада.

Четири одитни доклада са изпратени до председателя на Народното събрание, а други 7 доклада са предоставени на шест отделни парламентарни комисии: по електронното управление и информационни технологии, по икономическа политика и иновации, по здравеопазването, по въпросите на Европейския съюз, Шенгенското пространство и еврозоната, по европейските въпроси и контрол на европейските фондове и по образованието и науката.

Петдесет и два одитни доклада са изпратени и на Националното сдружение на общините в Република България като партньор в усилията за ефективно разходване на публичните финанси на общините.

