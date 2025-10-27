Отпуснатите средства за възстановяване от ковид пандемията не са подпомогнали достатъчно ефективно предприятията в ЕС, според доклад на ЕСП

Държавите от ЕС са осъществили договорените реформи и инвестиции, за които са получили финансиране по Механизма на ЕС за възстановяване и устойчивост, но те са допринесли само частично за преодоляването на проблемите, свързани с бизнес средата. Това се посочва в нов доклад на Европейската сметна палата, съобщават от палатата.

От институцията отчитат, че въпреки че някои реформи първоначално са довели до подобрения, повечето от тях се изпълняват със закъснение и само малка част от завършените досега реформи са постигнали значителни резултати.

ЕС създаде Механизма на ЕС за възстановяване и устойчивост през 2021 г. с цел да се смекчат икономическите последици от пандемията от ковид и да се насърчи устойчивото икономическо възстановяване, като предостави финансиране в размер на 650 млрд. евро. За да получат средства по този инструмент, държавите от ЕС трябваше да извършат набор от инвестиции и реформи в ключови области. Тези мерки трябваше да отговорят на всички или на голяма част от структурните предизвикателства, установени в специфичните за всяка държава препоръки, отправени от ЕС през 2019 г. и 2020 г., които се отнасят до бизнес средата, се припомня в съобщението.

През двете години, предшестващи пандемията, ЕС е отправил 82 препоръки към държавите членки за подобряване на бизнес средата, като например за насърчаване на частните инвестиции, подобряване на достъпа до финансиране, опростяване на данъчните системи и намаляване на нормативната тежест. Държавите членки са включили в своите национални планове за възстановяване и устойчивост 157 реформи и 254 инвестиции, свързани с тези препоръки. Прогнозните разходи за тези мерки по Механизма на ЕС за възстановяване и устойчивост - главно за инвестиции, възлизат на около 109 млрд. евро.

Въпреки, че държавите членки са обхванали в значителна степен около една четвърт от препоръките чрез реформи и инвестиции, нито една препоръка не е обхваната изцяло. Около половината от препоръките са взети предвид само в незначителна степен или изобщо не са взети предвид, поради което някои структурни проблеми остават нерешени, посочват от Европейската сметна палата. Седем процента от препоръките са извън обхвата на мерките. Около една трета от препоръките относно реформите на пазара на труда не са били отразени чрез нито една реформа в рамките на Механизма на ЕС за възстановяване и устойчивост, отбелязват от палатата. Като се имат предвид резултатите от извършените два одита, една от основните цели на механизма - да се преодолеят всички или значителна част от предизвикателствата, посочени в препоръките - остава неизпълнена, отчитат от Европейската сметна палата.

Одиторите отчитат, че по-голямата част от реформите в четирите посетени държави се изпълняват със закъснение и над една четвърт не са били завършени до април 2025 г., когато приключи одитът на Европейската сметна палата. Тъй като мерките трябва да бъдат завършени до края на август 2026 г., евентуални по-нататъшни закъснения създават рискове за изпълнението им и за постигането на резултати, отбелязват от палатата. От европейската одитна институция посочват още, че реформите, осъществени в одитираните държави членки като цяло са довели до очакваните резултати, като например приемане на определено законодателство, добавяйки обаче, че може да са необходими месеци или години, за да се проявят в действителност последиците от дадена законодателна промяна. На практика едва около една трета от завършените реформи са постигнали значителни резултати на този етап и дори и в този случай ефектът от тях може да бъде намален поради ограничения срок или обхват на мерките, както и слабата им връзка с тази област на политика и риска от отмяна на вече изпълнени мерки, посочват от Европейската сметна палата. Приносът на мерките по Механизма на ЕС за възстановяване и устойчивост, свързани с бизнес средата, за напредъка на държавите в изпълнението на препоръките не е еднозначен, тъй като те са допринесли за постигането на подобрение само в половината от проверените от Европейската сметна палата случаи. Одиторите отбелязват, че напредъкът в изпълнението на препоръките, постигнат с помощта на мерките по механизма, все още е бавен, макар и по-голям, отколкото в областта на пазара на труда.

"ЕС използва средствата за възстановяване от пандемията като мотивация за държавите от ЕС, за да ги стимулира да предприемат важни реформи за подобряване на бизнес средата, но очакваните резултати до голяма степен все още не са постигнати", коментира Ивана Малетич, членът на Европейската сметна палата, който ръководи одита. Механизмът на ЕС за възстановяване и устойчивост би могъл да спомогне за улесняване на бизнеса, но неговият потенциал не е напълно оползотворен, добавя тя.