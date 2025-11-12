„Инфинеон“ очаква растеж, движен от изкуствения интелект, въпреки спада в печалбата за 2025 г.

Германският производител на чипове „Инфинеон“ (Infineon) отчете спад в годишната печалба и приходите, но прогнозира възстановяване през следващите години, подкрепено от бързия ръст на изкуствения интелект и нуждата от повече изчислителна мощност в центровете за данни, предава ДПА.

Компанията е реализирала печалба от малко над 1 милиард евро за 12-те месеца до края на септември - с около 22 процента по-малко спрямо предходната година. Приходите също са се понижили леко.

Основната слабост идва от чиповете, предназначени за сектора на възобновяема енергия, докато традиционно силният автомобилен бизнес на „Инфинеон“ е бил засегнат от забавянето в световната автомобилна индустрия. Освен това по-слабият щатски долар е оказал допълнителен натиск върху резултатите.

Главният изпълнителен директор Йохан Ханебек заяви, че компанията е оправдала очакванията „въпреки предизвикателната пазарна среда“, и изрази предпазлив оптимизъм за 2026 година.

„Очакваме умерен растеж за фискалната 2026 година, макар пазарните условия да остават неравномерни“, каза той.

Най-силен растеж „Инфинеон“ очаква в бизнеса с решения за електрозахранване на центрове за данни за изкуствен интелект - сегмент, който се разширява бързо вследствие на експлозивното търсене на изчислителни ресурси.

Компанията повиши прогнозата си за приходите от този сегмент: през 2025 г. те възлизат на около 700 милиона евро, а очакванията за 2026 г. вече са 1,5 милиарда евро при предишна прогноза от 1 милиард евро.

В същото време Ханебек предупреди, че търсенето от автомобилния сектор остава слабо. „Много клиенти работят на краткосрочна основа и правят поръчки в последния момент“, посочи той.

С фокус върху енергийно ефективни полупроводници и компоненти за центрове за данни „Инфинеон“ планира да засили присъствието си в сегмента на изкуствения интелект, който според компанията ще бъде ключов двигател за растеж през следващите години.