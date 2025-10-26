Засега "Фолксваген" има достатъчно чипове въпреки китайската забрана, заяви изпълнителния директор Оливер Блуме

Главният изпълнителен директор на "Фолксваген груп" (Volkswagen Group) Оливер Блуме, която освен самата "Фолксваген" (Volkswagen) притежава и марките "Ауди" (Audi) и "Порше" (Porsche), заяви пред германския седмичник "Билд ам Зонтаг", че засега концернът разполага с достатъчнo чипове за колите си.

Но според Блуме забраната за износ на готови продукти от страна на китайския производител на чипове "Некспериа" (Nexperia) е предизвикала напрежение сред европейските автомобилни компании, които се борят за осигуряване на нужните компоненти.

"Настоящата криза с чиповете показва колко крехък е нашият свят. За разлика от предишната криза с полупроводниците, тази засяга много прости чипове, използвани в различни отрасли и особено в автомобилостроенето", заяви Блуме, цитиран и от Ройтерс.

"В краткосрочен план ние сме осигурени в рамките на групата "Фолксваген". Но е необходимо бързо политическо решение", допълни той.

Китай въведе забрана за износ на готови продукти на "Некспериа" след като Нидерландия пое контрол над компанията. Китайският ѝ собственик "Уингтех" (Wingtech) бе определен от Съединените щати като потенциален риск за националната сигурност.

Ескалацията на напрежението между Пекин и Хага може да задълбочи затрудненията на европейската автомобилна индустрия, вече изправена пред американски мита и китайски ограничения за износ на редкоземни елементи.

Блуме, който временно оглавява и "Порше" (Porsche AG), определи ситуацията в компанията като "огромна криза" заради спада на продажбите в Китай и митата върху вноса в САЩ.

Миналия петък "Порше" отчете оперативна загуба за третото тримесечие от близо 1 милиард евро (1,2 млрд. долара). Според Блуме производителят на луксозни спортни автомобили очаква "ясна положителна тенденция" от 2026 г. натам.

По-рано този месец компанията обяви, че Блуме ще предаде ръководството на бившия изпълнителен директор на "Макларън аутомотив" (McLaren Automotive) Михаел Лайтерс в началото на 2026 г., след критики от инвеститори, че управлението на две автомобилни марки е твърде натоварващо.

"Лайтерс беше в моя списък с наследници", коментира Блуме, като допълни, че той е "професионалист в областта на спортните автомобили" и ще бъде "добър ръководител на "Порше".