Подробно търсене

Засега "Фолксваген" има достатъчно чипове въпреки китайската забрана, заяви изпълнителния директор Оливер Блуме

Бойчо Попов
Засега "Фолксваген" има достатъчно чипове въпреки китайската забрана, заяви изпълнителния директор Оливер Блуме
Засега "Фолксваген" има достатъчно чипове въпреки китайската забрана, заяви изпълнителния директор Оливер Блуме
Оливер Блуме. Снимка: Michael Kappeler/ dpa via AP, архив
Волфсбург,  
26.10.2025 17:32
 (БТА)

Главният изпълнителен директор на "Фолксваген груп" (Volkswagen Group) Оливер Блуме, която освен самата "Фолксваген" (Volkswagen) притежава и марките "Ауди" (Audi) и "Порше" (Porsche), заяви пред германския седмичник "Билд ам Зонтаг", че засега концернът разполага с достатъчнo чипове за колите си.

Но според Блуме забраната за износ на готови продукти от страна на китайския производител на чипове "Некспериа" (Nexperia) е предизвикала напрежение сред европейските автомобилни компании, които се борят за осигуряване на нужните компоненти.

"Настоящата криза с чиповете показва колко крехък е нашият свят. За разлика от предишната криза с полупроводниците, тази засяга много прости чипове, използвани в различни отрасли и особено в автомобилостроенето", заяви Блуме, цитиран и от Ройтерс. 

"В краткосрочен план ние сме осигурени в рамките на групата "Фолксваген". Но е необходимо бързо политическо решение", допълни той.

Китай въведе забрана за износ на готови продукти на "Некспериа" след като Нидерландия пое контрол над компанията. Китайският ѝ собственик "Уингтех" (Wingtech) бе определен от Съединените щати като потенциален риск за националната сигурност.

Ескалацията на напрежението между Пекин и Хага може да задълбочи затрудненията на европейската автомобилна индустрия, вече изправена пред американски мита и китайски ограничения за износ на редкоземни елементи.

Блуме, който временно оглавява и "Порше" (Porsche AG), определи ситуацията в компанията като "огромна криза" заради спада на продажбите в Китай и митата върху вноса в САЩ.

Миналия петък "Порше" отчете оперативна загуба за третото тримесечие от близо 1 милиард евро (1,2 млрд. долара). Според Блуме производителят на луксозни спортни автомобили очаква "ясна положителна тенденция" от 2026 г. натам.

По-рано този месец компанията обяви, че Блуме ще предаде ръководството на бившия изпълнителен директор на "Макларън аутомотив" (McLaren Automotive) Михаел Лайтерс в началото на 2026 г., след критики от инвеститори, че управлението на две автомобилни марки е твърде натоварващо.

"Лайтерс беше в моя списък с наследници", коментира Блуме, като допълни, че той е "професионалист в областта на спортните автомобили" и ще бъде "добър ръководител на "Порше".

/БП/

Свързани новини

23.10.2025 20:09

Нарастват притесненията в германската промишленост за възможен недостиг на чипове след кризата с "Некспериа"

Стратегическият сектор на машиностроенето в Германия изрази днес притеснения за възможен недостиг на полупроводници, произвеждани от "Некспериа" (Nexperia), което би представлявало нова потенциална криза за индустрията, предаде Франс прес. Подобно
22.10.2025 15:51

"Фолксваген" спира производството на "Голф" от идната сряда заради проблеми с доставката на чипове от "Некспериа", съобщи в. "Билд"

Германският автомобилостроител "Фолксваген" (Volkswagen) ще спре производството на популярния модел "Голф" (Golf) от идната сряда заради проблеми с доставките на чипове, съобщи днес в. "Билд", цитиран от Ройтерс. "Фолксваген" обяви вчера, че спира
17.10.2025 13:37

"Порше" реши да освободи Оливер Блуме, който остава начело само на "Фолксваген "

Главният изпълнителен директор на "Фолксваген Груп" (Volkswagen Group) Оливер Блуме ще бъде освободен от поста си начело на спортния автомобилен производител "Порше" (Porsche), предаде ДПА. Решението е взето от изпълнителния комитет на надзорния
17.10.2025 09:02

Автомобилната индустрия предупреждава за риск от прекъсване на производството заради проблем с доставките на чипове от "Некспериа"

Проблем с доставките на микрочипове, произтичащ от спор между Китай и нидерландското правителство, може бързо да засегне производството на автомобили в САЩ, предупреждават автомобилостроители и техните доставчици в отговор на съобщение от

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:10 на 26.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация