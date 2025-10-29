Подробно търсене

ЕС търси заедно с Китай спешни решения на кризата около компанията "Некспериа"

Галя Горнишка
ЕС търси заедно с Китай спешни решения на кризата около компанията "Некспериа"
ЕС търси заедно с Китай спешни решения на кризата около компанията "Некспериа"
Снимка: AP/Peter Dejong
Брюксел/Пекин,  
29.10.2025 17:58
 (БТА)

Европейската комисия увери днес, че търси "спешни решения" заедно с Китай по отношение на потенциалния недостиг на електронни компоненти, произвеждани от "Некспериа" (Nexperia), който предизвиква сериозни опасения в европейската индустрия, предаде Франс прес.

"Некспериа" се оказа в центъра на конфликт между Китай и Нидерландия, който повдига опасения сред автомобилостроителите за спиране на производството в Европа.

Базираната в Нидерландия компания беше придобита през 2018 г. от китайско дружество, но в края на септември, позовавайки се на причини, свързани с националната сигурност, нидерландското правителство де факто пое контрола върху "Некспериа".

Пекин забрани реекспорта на продуктите на компанията от Китай към Европа, което бързо предизвика тревога сред автомобилните производители, които масово използват чипове на "Некспериа" в своите електронни системи.

Европейската комисия потвърди, че е "в контакт" с Китай и Нидерландия и търси "спешни решения" на тази криза.

"Целта е да се намери бързо решение на проблем, който, както знаете, е много сериозен и предизвика много опасения в европейската индустрия", увери Олоф Гил, говорител на Комисията.

Ако конфликтът между Нидерландия и Китай продължи, то производството на автомобили в Европа е пряко застрашено, предупреди днес Асоциацията на европейските автомобилни производители (ACEA).

/ИЦ/

Свързани новини

26.10.2025 17:32

Засега "Фолксваген" има достатъчно чипове въпреки китайската забрана, заяви изпълнителният директор Оливер Блуме

Главният изпълнителен директор на "Фолксваген груп" (Volkswagen Group) Оливер Блуме, която освен самата "Фолксваген" (Volkswagen) притежава и марките "Ауди" (Audi) и "Порше" (Porsche), заяви пред германския седмичник "Билд ам Зонтаг", че засега
22.10.2025 17:41

"Мерцедес" не очаква смущения в краткосрочен план заради проблемите с "Некспериа"

Германският производител на луксозни автомобили "Мерцедес-Бенц" (Mercedes-Benz) не очаква смущения в производството в краткосрочен план заради проблемите с нидерландския производител на чипове "Некспериа" (Nexperia), предаде ДПА. Благодарение на
22.10.2025 15:51

"Фолксваген" спира производството на "Голф" от идната сряда заради проблеми с доставката на чипове от "Некспериа", съобщи в. "Билд"

Германският автомобилостроител "Фолксваген" (Volkswagen) ще спре производството на популярния модел "Голф" (Golf) от идната сряда заради проблеми с доставките на чипове, съобщи днес в. "Билд", цитиран от Ройтерс. "Фолксваген" обяви вчера, че спира

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 18:21 на 29.10.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация