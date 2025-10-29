ЕС търси заедно с Китай спешни решения на кризата около компанията "Некспериа"

Европейската комисия увери днес, че търси "спешни решения" заедно с Китай по отношение на потенциалния недостиг на електронни компоненти, произвеждани от "Некспериа" (Nexperia), който предизвиква сериозни опасения в европейската индустрия, предаде Франс прес.

"Некспериа" се оказа в центъра на конфликт между Китай и Нидерландия, който повдига опасения сред автомобилостроителите за спиране на производството в Европа.

Базираната в Нидерландия компания беше придобита през 2018 г. от китайско дружество, но в края на септември, позовавайки се на причини, свързани с националната сигурност, нидерландското правителство де факто пое контрола върху "Некспериа".

Пекин забрани реекспорта на продуктите на компанията от Китай към Европа, което бързо предизвика тревога сред автомобилните производители, които масово използват чипове на "Некспериа" в своите електронни системи.

Европейската комисия потвърди, че е "в контакт" с Китай и Нидерландия и търси "спешни решения" на тази криза.

"Целта е да се намери бързо решение на проблем, който, както знаете, е много сериозен и предизвика много опасения в европейската индустрия", увери Олоф Гил, говорител на Комисията.

Ако конфликтът между Нидерландия и Китай продължи, то производството на автомобили в Европа е пряко застрашено, предупреди днес Асоциацията на европейските автомобилни производители (ACEA).