Производителят на чипове "Некспериа" приветства смекчаването на забраната за износ на чиповете му от Китай

Нидерландският производител на чипове "Некспериа" (Nexperia) приветства днес най-новите изявления на властите на САЩ и Китай за премахване на пречките, които възпрепятстват компанията да доставя своите чипове, но отказа да коментира изявления на китайското си подразделение, че ще ускори стъпките към превръщане в независимо дружество, предаде ДПА.

"Нексперия" отбеляза, че сега усилията й са насочени към гарантиране на стабилността на доставките за клиентите. Нидерландското правителство отделно заяви, че продължава разговорите с китайските и други власти, както и с бранша за "конструктивен път напред" за "Некспериа".

Сблъсъкът за контрол над "Некспериа", която произвежда големи количества базови чипове, използвани в автомобилите, доведе до недостиг и разтревожи автомобилните производители по целия свят.

Компанията произвежда компоненти в Европа, след което ги изпраща за довършване в Китай, а впоследствие го реекспортира до своите клиенти.

Китайското министерство на търговията съобщи вчера в изявление, че чиповете на "Некспериа" ще бъдат изключени от забраната за износ, която бе наложена от Пекин на фона на ескалиращ спор с нидерландското правителство, съобщиха официални представители, цитирани от "Дойче веле".

Базираната в Нидерландия компания е собственост на китайската "Уингтек текнолъджи" (Wingtech Technology), която миналата година бе добавена в "черния списък" на американското министерство на търговията. Нидерландското правителство прибегна до закон от времето на Студената война, за да поеме контрола над производителя през септември, позовавайки се на опасения за сигурността.

Това провокира Китай през октомври да обяви контрол върху износа на чипове. Спорът ескалира допълнително в петък, когато "Некспериа" спря доставките на полупроводникови "вафли" за своя завод за сглобяване в Китай. Полупроводниковите "вафли" са тънки дискове, които служат като основа за производството на електронни компоненти. Те се използват в полупроводници и микрочипове, които са неразделна част от всички електронни устройства - от смартфони и компютри до автомобили.

Китай ще облекчи ограниченията върху износа на полупроводници, произвеждани от "Некспериа", съобщи вчера китайското министерството на търговията. Пекин ще позволи износа при случаи, отговарящи на определени критерии, които обаче не бяха уточнени.

Пекин смекчи позицията си дни, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп и китайският му колега Си Цзинпин се договориха за едногодишно примирие в търговска война между двете водещи световни икономики на среща на върха в Южна Корея.

Като част от споразумението Китай ще спре широкообхватните експортни ограничения върху редкоземните елементи, а в замяна на това САЩ ще прекратят разширяването на забраните за износ на технологии към дъщерни дружества на китайски компании, включени в "черния списък", припомня "Файненшъл таймс".

Китайски и европейски представители проведоха разговори в петък в Брюксел, обхващащи експортния контрол, включително върху редкоземните елементи и продукти на "Некспериа".

Германското правителство заяви днес, че наблюдава първи признаци от Китай, че напрежението около доставките на чипове за автомобилната индустрия може би намалява, допълва ДПА.

"Най-новите сигнали от Китай са положителни първи признаци за облекчаване на напрежението", заяви министерството на икономиката в Берлин.

Все пак министерството допълни, че все още не е възможно да се направи окончателна оценка.