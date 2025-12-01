Подробно търсене

Спадът на активността на американската промишленост се задълбочава през ноември, по данни на Института за управление на доставките

Марин Милков
Снимка: Zoox via AP
Вашингтон,  
01.12.2025 19:56
 (БТА)

Производственият сектор в САЩ отчита свиване на активността за девети пореден месец през ноември. Американските фабрики се сблъскват с намалени поръчки и по-високи цени на суровините, тъй като ефектът от митата върху вноса продължава да оказва натиск, съобщи Ройтерс, позовавайки се на най-новите данни на Института за управление на доставките (ISM).

Индексът на мениджърите по доставките Пи Ем Ай (PMI), изготвян от Института за управление на доставките и отразяващ активността на промишлените производители в САЩ, се понижава до 48,2 пункта през ноември спрямо 48,7 пункта месец по-рано. Стойностите под 50 пункта показват свиване на активността на сектора, който представлява 10,1 на сто в американската икономическа продукция.

Икономисти, анкетирани от Ройтерс, прогнозираха, че Пи Ем Ай индексът ще се повиши до 49 пункта. Въпреки това показателят остава над равнището от 42,3 пункта, което според експертите сигнализира на цялостен ръст на икономиката на страната в дългосрочен план.

/ИЦ/

