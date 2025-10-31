Подробно търсене

Баскетболният национал Коди Милър-Макинтайър беше най-резултатен за шестия пореден успех на Цървена звезда в Евролигата

снимка: AP Photo/Darko Vojinovic
Белград,  
31.10.2025 09:35
Натурализираният американец Коди Милър-Макинтайър беше най-резултатен за победата на сръбския Цървена звезда с 99:92 като символичен гост на израелския Макаби Тел Авив в зала "Александър Николич" в Белград в среща от осмия кръг на баскетболната Евролига за мъже. Цървена звезда постигна шеста поредна победа и с актив 6-2 излезе на трето място във временното класиране, докато Макаби претърпя втора поредна и общо шеста загуба.

Коди Милър-Макинтайър допринесе с "дабъл-дабъл" от 23 точки и 12 борби, а добави още 4 борби и 1 открадната топка.

Белградският гранд започна силно двубоя и на почивката си осигури аванс от 58:48, а преди последната четвърт резултатът бе 77:71. За израелския състав с 20 точки и 6 борби завърши Джейлън Хорд.

Литовският Жалгирис записа трета поредна и общо шеста победа, след като спечели домакинството си срещу френския АСВЕЛ Лион-Вильорбан с 96:59. Жалгирис се намира на второ място в подреждането, като с Апоел Тел Авив и Цървена звезда са оформили топ 3 с еднакъв актив от по шест успеха от осем мача. АСВЕЛ заема предпоследната, 19-а позиция с едва две победи от началото на сезона.

Силвен Франсиско реализира 15 точки, 4 борби и 7 асистенции за домакините.

В Испания местният Реал Мадрид спечели срещу турския Фенербахче с 84:58 и прекъсна серията си от три поражения. Реал е девети с актив 4-4, а след втората си поредна и общо пета загуба шампионът Фенербахче заема 17-о място във временното класиране.

Най-резултатен за мадридчани беше Тео Маледон с 15 точки, 5 борби и 4 асистенции, докато за гранда от Истанбул 14 точки вкара Уейд Болдуин.

В останалите три мача от вечерта в Евролигата Байерн Мюнхен победи италианския Виртус Болоня с 86:70 като домакин в Германия, други италиански тим Армани Олимпия Милано преодоля у дома френския Париж с 86:77, а испанският Валенсия спечели домакинството си срещу Дубай Баскетбол с 80:78.

