Коди Милър-Макинтайър изведе Цървена звезда до победа срещу Реал Мадрид, Апоел Тел Авив и Панатинайкос оглавиха класирането в Евролигата

Българският национал Коди Милър-Макинтайър изигра силен мач с 18 точки, осем борби и осем асистенции, а сръбският Цървена звезда се наложи с категоричното 90:75 (20:25, 23:14, 24:14, 23:22) срещу испанския Реал Мадрид в мач от петия кръг на редовния сезон в баскетболната Евролига. Така Звезда се изкачи на девето място с баланс 3-2.

Милър-Макинтайър зададе тон за победата още в първата четвъртина, в която записа първото отнемане и наниза цели 12 точки, включително с последната стрелба в частта. Звезда изоставаше с пет точки в този момент, но до полувремето поведе с четири и повече не загуби преднината си.

Милър-Макинтайър бе равен по точки със съотборника си Джордан Нуора, който също вкара 18. Българският национал, който все още е рекордьор в историята на Евролигата с 20 асистенции в един мач, обаче бе най-полезен в срещата според статистическия индекс PIR с оценка +22.

Играещият в България Апоел Тел Авив оглави класирането на Евролигата, след като спечели с 89:88 (26:25, 19:19, 21:26, 23:18) срещу Париж Баскетбол. Израелците са с баланс 4-1, какъвто е и този на Панатинайкос.

Мачът във френската столица бе много оспорван и Париж имаше преднина от една точка в последната минута, но два точни изстрела на Тайлър Енис 19 секунди преди края осигуриха четвъртата победа на Апоел. Той завърши със седем точки, а центърът Дан Отуру бе най-полезен с 18 пункта и девет борби.

Панатинайкос спечели с 95:81 (22:21, 21:21, 26:10, 26:29) срещу Анадолу Ефес Истанбул и също записа четвърта победа от пет кръга. Чеди Осман изигра изключителен мач за гърците и записа 29 точки, 18 от които при шест тройки.