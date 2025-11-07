Новоизбраният кмет на Ню Йорк стана обект на неверни твърдения за връзки с групировката "Ислямска държава"

В социалните мрежи започна клеветническа кампания, в която новоизбраният кмет на Ню Йорк Зохран Мамдани беше обвинен, че има връзки с групировката "Ислямска държава", предаде Франс прес. Кампанията беше стартирана от крайнодесни американски инфлуенсъри и публикациите им събраха милиони гледания.

Тридесет и четири годишният Зохран Мамдани, който е мюсюлманин по вероизповедание и се самоопределя като социалист, е роден в Уганда, а родителите му са от южноазиатски произход. Той е постоянен обект на атаки от страна на крайната десница заради политическата си програма и изповядваната от него религия.

Редица канали в социалната мрежа "Екс", собственост на Илон Мъск, разпространиха изявление със заглавие "Операция проект Манхатън", което твърдят, че идва от "Ислямска държава". В него се говори за нападение в Ню Йорк в деня на изборите в отговор на това, което групировката определя като "американска агресия".

Сред инфлуенсърите, които свързаха фалшивото съобщение с Мамдани, е Лора Лумър, консервативна активистка, близка до американския президент Доналд Тръмп.

"Мюсюлманите не могат да си представят по-добър начин да отпразнуват победата на един мюсюлмански кандидат за кмет, от това да извършат атака на "Ислямска държава" в Ню Йорк", написа Лумър в публикация в "Екс", която събра повече от 200 000 преглеждания.

Други канали на консерватори се позоваха на фалшивото съобщение, като твърдяха, че ислямистката групировка подкрепя Мамдани в изборите за кмет. Тези публикации достигнаха до милиони потребители.

Редица изследователи, сред които и групата за наблюдение на дезинформацията "Нюз Гард" увериха, че изявлението на ИД, разпространено по социалните мрежи с логото на пропагандната агенция на групировката, е фалшиво.

Преподавателката Майли Крийзис от Американския университет обяви пред "Нюз Гард", че предполагаемото изявление на "Ислямска държава" не съдържа обичайните характеристики на декларации на пропагандната агенция "Амак". "Амак се използва от "Ислямска държава" за публикуване на новини и за поемане на отговорност за атаки. Тя не отправя заплахи, подобни на тези, които виждаме в "Екс", обясни Крийзис.

Изследователската група "Лаборатория на информационната епидемиология" също заяви, че разпространеното съобщение се различава значително от медийните практики на "Ислямска държава" по отношение на език, стил, формат и разпространение.

Измислената декларация на "Ислямска държава" изглежда се е появила първо в крайнодесния форум "4chan" известен с разпространяването на конспиративни теории и послания с омразно и неонацистко съдържание, както и такова, възхваляващо превъзходството на бялата раса.