Елена Савова, БТА Паралели: България влиза с добри позиции в еврозоната, но й предстои още много работа

Основните послания, които конференцията на високо равнище "България на прага на еврозоната" отправи, са, че страната ни е свършила чудесна работа по пътя си към еврото и влиза с добри позиции в европейския валутен съюз, като в същото време усилията за подобряване на икономиката и средата у нас не бива да спират. Така заместник-директорът на дирекция "Икономика" в БТА Елена Савова обобщи генералните резултати от форума, който събра в София ръководителите на ключови европейски и международни финансови институции в навечерието на българското еврочленство.

Предимствата от въвеждането на еврото у нас могат да се търсят на много нива, коментира Елена. На първо място, имаме полза като граждани, използващи една валута с останалата част от Европа; на ниво бизнеси разходите за трансакции с търговски партньори в рамките на Общността ще се минимизират, а на макроикономическо ниво членството ни в еврозоната засилва доверието на пазарите в България и ще имаме по-ниски разходи по обслужването на външния си дълг. Това са само част от предимствата, които изтъкна икономическият журналист.

Наред с предимствата еврото носи на страната ни и нови отговорности. Това беше и другата гледна точка към членството ни в еврозоната, застъпена на конференцията. "България вече получава място на масата, на която се вземат решенията. Страната ни вече става отговорна към своите партньори. От друга страна, ние сме отговорни спрямо самите себе си да запазим това ниво на фискална стабилност, на фискална дисциплина, които показваме през последните десетилетия, които всъщност ни позволиха да се присъединим към еврозоната", изтъкна Елена Савова.

За връщане към финансовата дисциплина на форума в София се обяви и управителят на Българската народна банка Димитър Радев. "И тук може би е уместно да го свържем с негово предишно изказване, което е правил, че има "добър" дълг и "лош" дълг. Така че дори ако се стигне до вземане на повече дълг, тези средства да бъдат насочени ефективно към сектори на българската икономика, които след това ще дадат реален резултат, ще дадат плод, вместо просто с тях да бъдат финансирани текущи разходи", припомни Елена позицията на гуверньора на централната банка.

Що се отнася до нагласите на хората по отношение на единната валута, проучванията сочат, че и в редица други държави непосредствено преди въвеждането на еврото общественото мнение е разделено и има значителен скептицизъм. Това показва и последният анализ, публикуван на блога на Европейската централна банка, озаглавен "Любов от втори поглед: подкрепа за еврото преди и след приемането му“. "В България го има и факторът от това, че много от нас си спомнят големите икономически кризи от края на 90-те години с всички сътресения, които те донесоха и в момента можем да видим, включително сред свои познати, че някои от тези страхове се възраждат", казва Елена. При все това тя смята, че с времето любовта от втори поглед към еврото ще се случи и при скептичните ни сънародници и по думите й - "когато не се изпълнят страховете, тези обществени нагласи на притеснения ще отшумят, когато самите реални ползи, дори всекидневни, от използването на общата валута със значителна част от Европа, станат видими".

Елена Савова е вече 17 години в БТА, признава обаче, че никога не си е представяла журналистиката като свое желано поле за развитие. Първоначалните й планове предвиждали да работи около половин година в БТА, докато защити дипломната си работа, но на практика се получава така, че професионалният й път в националната информационна агенция продължава и днес. "Получи се малко любов от първото отваряне на "Диспечера" при мен. Това е програмата, която в "Международна информация" все още използваме, за да следим международните агенции. Аз съм международник по душа, по призвание - винаги", казва с усмивка Елена.

Нейната слабост е Берлин - както в личен план, така и професионално. Била е там на продължително обучение, но и по работа - за отразяване на евроизборите през лятото на 2024 година. Най-голямото предизвикателство в работата й на терен е било отразяването на двете предшни Конференции за климата на ООН (COP).

Новите реалности в журналистиката - сливането на текст, аудио и визуално съдържание, Елена определя като предизвикателство, дори за медия като БТА. Нужно е да се намери работеща формула, чрез която по-формалният и обстоятелствен агенционен журналистически стил постепенно да се адаптира към новите начини на комуникация, казва тя.

