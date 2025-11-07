От БХРА са притеснени от предложенията за увеличаване на данъци и осигуровки, както и от въвеждането без обсъждане на задължителен софтуер за управление на продажбите

Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) e изключително притеснена от поредното намерение да се въведе задължително СУПТО (софтуер за управление на продажбите в търговски обект) за хотели и ресторанти без обсъждане, съобщиха от Асоциацията във Фейсбук. Предложението, заложено в проектобюджета за 2026 г., цели всички търговци в страната да започнат да използват СУПТО, одобрен от Националната агенция за приходите.

Според бизнеса обаче промяната е неочаквана, в последния момент (очаква се да влезе в сила от 1 януари 2026 г.), което ще породи значителни, а за част от бизнеса и непреодолими препятствия да продължат дейността си.

С промените ще се принудят хотели и ресторанти да използват точно определени софтуери за дейността си, често несъобразени с изискванията на туристическия бизнес. Въвеждането на задължително одобрен от НАП СУПТО ще стане причина и за допълнителни, непредвидени финансови разходи.

Не е проведено и обсъждане с бизнеса, нито пък информационна кампания, която да подготви туристическия бизнес за промяната, а това ще се случи наред с приемането на еврото, чийто "първи удар при смяната ще поемат точно хотелите и ресторантите на Нова година", подчертават от БХРА.

Въвеждането на задължителен СУПТО съвпада освен с промяната на националната валута от лев към евро, с прогнозирана инфлация, както и с данъчни промени – повишени осигуровки с 2 на сто, увеличението на данък дивидент от 5 на 10 на сто, отпаднала преференциална ставка на ДДС за храни и напитки в ресторантьорството и кетъринга. Комбинацията от всички тези промени, които вероятно носят смисъл за бюджета, могат да се превърнат в пагубни за туристическия бизнес и оттам да доведат до ръст на безработицата, фалити, по-ниски приходи в хазната заради заличени търговци и отлив на инвестиции, предупреждават от БХРА.