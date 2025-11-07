Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Пловдив Ирина Шопова
Снимка: Кореспондент на БТА в Пловдив Боян Ботев
Карлово,  
07.11.2025 12:30
Президентът Румен Радев посети 61-ва Стрямска механизирана бригада в Карлово и разговаря с личния състав. Пред медиите той посочи, че военнослужещите се вълнуват от очакваните промени в Закона за отбраната и въоръжените сили, които засягат компенсации, отпуски, служебно време. 

В поделението предстои да се приема нова техника - бронираните бойни машини "Страйкър", като първите от тях трябва да дойдат до края на годината. Надявам се да няма някакво голямо закъснение в този процес, каза още държавният глава.

Преди началото на срещата държавният глава прие строя на почетния караул във военното формирование.

