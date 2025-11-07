Агентът Жорже Мендеш защити Ламин Ямал: "Всички сме били на 18 години"

Агентът на звездата на Барселона Ламин Ямал Жорже Мендеш защити своя клиент от всички критики напоследък. Това стана, след като испанският национал направи много добър мач срещу Брюж в Шампионската лига (3:3), в който отбеляза гол и даде асистенция.

"Не разбирам всички тези критики срещу Ламин Ямал. Всички сме били на 18 години, всички сме били млади", заяви португалският агент пред "Мундо Депортиво".

"Както казва президентът Лапорта, трябва да го подкрепяме и да му помагаме максимално, защото той е безценен за клуба. Ламин е играчът, за когото всички говорят, той е признат единодушно за играч на настоящето и бъдещето. Да бъдеш под светлината на прожекторите е голяма отговорност и огромно напрежение. Той се справя много добре и трябва да продължим да му помагаме и за това е необходимо да се съсредоточим върху работата му", настоява Мендеш.

"Ламин знае отлично това, което трябва да направи на и извън терена. Той работи здраво и говори малко. Той е интелигентен и работлив млад мъж. Имаше малък физически проблем, който разреши с клуба. Той брилянтно момче, което учи всеки ден. Най-големият коз на Ламин е да остави играта му на терена да говори за него. На всеки мач прави поне по един шедьовър, нещо, което само най-великите играчи могат да правят", сигурен е мениджърът.

Жорже Мендеш е убеден, че примерът на Лионел Меси, Кристиано Роналдо и Андрес Иниеста трябва да послужи за израстването на Ямал.

"Ламин е уникален, не трябва да се сравнява с никого, защото сам проправя пътя си. Но е очевидно, че играчи като Лео Меси и Кристиано Роналдо са пример за всички. Иниеста също е голям пример за младите. Ламин Ямал трябва да продължи да се развива, за да стане най-добрият футболист в следващите две десетилетия, а не само в следващите четири-пет години", завърши агентът.