Към българското бюро в Евроджъст се отправят искания за съдействие най-често по престъпления свързани с измами, каза Бисерка Стоянова

Към българското бюро в Евроджъст се отправят искания за съдействия най-често по престъпления, свързани с измами, такива извършени срещу финансовите интереси на Европейския съюз (ЕС) и организирана престъпност. Това каза Бисерка Стоянова, национален член в Агенцията на Европейския съюз за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (Евроджъст) пред български медии в централата на агенцията в Хага, Нидерландия.

Стоянова добави, че според общата статистика на агенцията за миналата година България е на второ място по дела, по които са постъпили искания за съдействие за престъпления срещу финансовите интереси на ЕС. Италия е на първо място, а на трето място е Белгия.

За периода от 2021 г. до 2025 г. включително Националното бюро на Република България в Евроджъст е подпомогнало работата на общо 13 съвместни екипа за разследване, новосъздадените споразумения са осем, а три от новоподписаните споразумения са по инициатива на българските компетентни органи, както и две от предходни години. Към момента Националното бюро съдейства на две прокуратури в България с подготовката и предстоящо сключване на още две споразумения за съвместни екипи за разследване, каза Бисерка Стоянова.

Тя акцентира върху дейността на съвместните екипи върху престъпленията, свързани с измами, които могат да бъдат онлайн, телефонни, както и свързани с получаване на неправомерни доходи чрез подаване на неистински документи и други. Като пример Стоянова даде случая с присъдите, които петима български граждани получиха във връзка с получаване на социални помощи на територията на Обединеното кралство. „Това е един от случаите, при който оказахме съдействие в рамките на разследването на Обединеното кралство, беше ангажирана Окръжна прокуратура-Сливен и към момента продължават и конфискационни процедури, към които също имаме отношение и оказваме съдействие“, каза Бисерка Стоянова.

Във връзка с делата, свързани с организирана престъпност, Стоянова коментира, че в някои случаи групите са мултинационални по състав, а има и тенденция за взаимодействие между отделни престъпни групи, като при разследването се включват повече юрисдикции от различни държави. Стоянова обясни, че освен през работните споразумения и командированите прокурори за връзка, Евроджъст е портал към още 70 юрисдикции, тъй като в 70 държави има контактни точки на агенцията, към които при необходимост би могло да се отправи искане, което най-вече се състои във връзка с установяване на компетентен орган, разясняване на правни и други въпроси.

Наркотиците също са сред основните теми, ангажирали вниманието на Евроджъст и ЕС като цяло, коментира Бисерка Стоянова и припомни за създадената Съдебна мрежа за противодействие на организираната престъпност. Основният фокус на тази група е да бъдат подпомогнати логистиката и противодействието на трафика на наркотици в морските пристанища на ЕС, обясни тя.

Във връзка с делата за тероризъм Бисерка Стоянова открои работата на българското бюро по линия на атентата в Сарафово. Тя допълни, че няма постъпило искане към бюрото по дела за шпионаж, като за миналата година в Евроджъст има регистрирани четири казуса, при които е установена връзка с подобен тип престъпление.

По линия на войната в Украйна Бисерка Стоянова припомни, че две седмици след нахлуването там е създаден съвместен екип за разследване, който да подпомага разследванията, образувани в няколко държави. Създаден е и автоматизиран регистър, в който да могат да бъдат съхранявани също така свидетелски показания, други доказателства, които се събират в хода на разследванията, свързани с агресия в Украйна. Като подпомагаща структура е създаден и международен център, който е за разследване на престъплението агресия, което се отнася към войната в Украйна, посочи Стоянова. Тя допълни, че България е предоставила информация за едно образувано наказателно производство, но материалите и доказателствата по него не са предадени в системата, тъй като са класифицирани.