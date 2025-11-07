От 8 до 14 ноември временно ще се промени движението по участъци от магистрала "Струма" в областите София и Перник

От 8 до 14 ноември за почистване на облицовани окопи и премахване на крайпътна растителност временно ще се промени организацията на движение в участък от автомагистрала (АМ) "Струма" в област Перник. Дейностите ще се изпълняват между 8:00 ч. и 16:00 ч. в отсечката между 10-и и 37-и км при пътен възел "Долна Диканя" в двете платна. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

За разполагане на нужната техника поетапно ще се ограничава достъпа до аварийната лента. Трафикът ще преминава в свободните ленти.

От 10 ноември до 14 ноември, между 8:00 ч. и 16:00 ч. ще се работи по подобряване на отводняването и в участъка между км 0 и 10-и км на автомагистралата на територията на Софийска област. При изпълнението на дейностите и в двете посоки ще бъде ограничено движението в аварийната и изпреварващата лента, а превозните средства ще преминават в активната лента.

От АПИ приканват шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Тунел "Кочериново“ на магистрала "Струма“ на територията на област Кюстендил беше почистен на 17 и 18 октомври. Трафикът тогава преминваше двупосочно в тръбата, в която не се работеше.