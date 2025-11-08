Вокална група "Шоколадче” от Лом ще отбележи 17-ия си рожден ден на сцената с приятели

По традиция вокална група "Шоколадче" от град Лом ще отбележи поредния си 17-и рожден ден на сцената. Тази година концертът е под знака на творческото приятелство, съобщи за БТА Росица Кръстева – основател, вокален педагог и диригент на формацията.

Концерт спектакълът "Шоколадче и приятели" ще се състои на 20 ноември от 18:00 часа в голямата зала на Народно читалище "Постоянство 1856" в Лом. На сцената ще бъдат представени 25 песни. Сценични партньори в осем от тях ще бъдат Детско-юношеският фолклорен ансамбъл "Хорце" с художествен ръководител Венислав Рафаилов, общинската школа по гимнастика "Грация" с художествен ръководител Милена Бурчина, балет "Стела" с ръководител Стела Илиева. В три от песните, които "Шоколадче" ще представят, ще участват д-р Антон Антонов и Димитър Димитров, с вокалната група на сцената ще пее и водещата на концерта Деси Любомирова. "Смело ще се впуснем в много и разнообразни стилове и музикални епохи на българската златна популярна музика, световните поп и рок хитове, класиката и фолклора", каза Росица Кръстева.

Входът за концерта е свободен, като за финансовото обезпечаване на спектакъла са се погрижили от проекта "Маргаритка", в чиито събития и инициативи "шоколадчетата" от Лом участват редовно. С "Шоколадче“ са записани и трите компактдиска с детски песни, издадени по проекта.

В създадената преди 17 години вокална група "Шоколадче“ днес пеят 15 деца (13 момичета и две момчета) на възраст от пет до 15 години. "2025 година е много успешна и отворена към нови музикални хоризонти за нас“, каза за БТА художественият ръководител на групата. Навръх 3 март бяхме в Испания, където в залата на университета в Гранада изнесохме голям самостоятелен концерт, посветен на националния ни празник. Концерт пред българската общност изнесохме и в Марбея, а впечатленията ни от тази слънчева страна дълго ще помним и пазим в сърцето си, допълни Кръстева.

Групата е отличена на конкурса на фондацията на Йордан Камджалов за млади таланти в областта на изкуствата. За нас срещата с човек от такава величина бе една не само сбъдната музикална мечта, а най- вече удовлетворение и истинска творческа радост. Участвахме в няколко национални и международни конкурса и сме щастливи, че бяхме отличени сред многобройните участници с много призови отличия, между които и осем големи награди Гран при, добави тя. Особена гордост за нас бе най-голямата награда "Живият пламък" от престижния национален конкурс "Родолюбие", който се проведе през април в гр. Панагюрище. Преди броени дни се завърнахме от Международния конкурс "Кръстопът на музите", където спечелихме голямата награда Гран При в категория ансамблово фолклорно пеене. Солистите ни бяха отличени с три златни и два сребърни медала, а дуетите с три първи награди, разказа още Росица Кръстева.

Тя допълни, че до края на годината вокалната формация ще участва в още три национални конкурса.

На "шоколадчетата" предстои участие в първото издание на конкурса "Златен микрофон", където ще се представят не само с индивидуални изпълнители, а и ансамблово- три дуета и концертен състав на Шоколандия.

"С голямо старание се подготвяме и за селекцията на Националния конкурс "Коледна звезда", чиито финал ще се проведе в Русе през декември. Продължаваме разбира се и работата по подготовката на втория ни авторски албум "Къде живее детството"- изцяло по музика и аранжимент на нашия любим автор Валери Костов", каза още Росица Кръстева. Стиховете на всички песни са на Анета Мутафова и Даниела Виткова. По традиция правят и професионални видеоклипове към авторските ни песни. На 14 юни с екип от Студио "Мелодия" направихме видеоклипа към "Великденско хоро по шопски". Скоро очаквайте видеото на тази красива тематична песен, каза още основателят на групата Росица Кръстева.

БТА припомня, че група "Шоколадче“ отбеляза 15-ия си рожден ден с фолклорния концерт "Българска гордост“, а за 16-ия си гостува с рок концерт на Симфониета-Видин.