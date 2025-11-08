Подробно търсене

ПТИ: Индийската президентка Драупади Мурму замина на шестдневна визита в Ангола и Ботсвана

Николай Велев
Президентката на Индия Драупади Мурму. Снимка: AP/Manish Swarup
Делхи ,  
08.11.2025 20:49
 (БТА)

Президентката на Индия Драупади Мурму замина днес на шестдневна визита в Ангола и Ботсвана във връзка с усилията на Делхи да открие нови възможности за сътрудничество и да разшири партньорството си с двете африкански страни, предаде индийската новинарска агенция ПТИ.

Досега нито един индийски държавен глава не е бил на официално посещение в Ангола или Ботсвана.

Мурму пристига днес в анголската столица Луанда и визитата ѝ ще продължи до 11 ноември. В сряда индийската президентка ще пристигне в Габороне - столицата на Ботсвана.

Очаква се Мурму да се срещне с анголския президент Жоао Лоуренсо и да присъства на честванията по повод 50-ата годишнина от обявяването на независимостта на Ангола.

Индийската президентка ще направи обръщение и към анголския парламент, ще се срещне и с членове на индийската общност в страната.

Освен това Индия и Ангола тази година отбелязват и 40-та годишнина от установяването на двустранни дипломатически отношения.  

"Индия и Ангола поддържат много тесни връзки на приятелство и сътрудничество, които се разширяват в различни сектори. Имаме динамично партньорство с Ангола в областта на енергетиката", заяви в четвъртък Судхакар Далела, секретар по икономическите въпроси в индийското министерство на външните работи.

В Ботсвана Мурму ще се срещне с ботсванския президент Дума Боко и ще направи обръщение към парламента в столицата Габороне.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ПТИ)

/СХТ/

Към 21:00 на 08.11.2025 Новините от днес

