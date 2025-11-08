Първото представяне в България на документалния филм "Магията на българското хоро" се състоя в София

Първото представяне в България на документалния филм "Магията на българското хоро" се състоя в комплекс „Царско село“ в София. Филмовата премиера беше част от програмата на втория ден на Четвъртата творческа среща и семинар на ръководителите на български фолклорни състави в чужбина, организирана от Асоциацията на българските фолклорни събития в чужбина (АБФСЧ).

Сред официалните гости на прожекцията бяха изпълнителният директор на Изпълнителната агенция за българите в чужбина (ИАБЧ) Райна Манджукова, представители на ИАБЧ, народната певица Гуна Иванова, както и осемгодишна Александра Бедола, която е сред участниците в документалния филмов разказ.

Събитието беше открито от председателя на АБФСЧ Радослава Недялкова, която приветства зрителите с добре дошли, сподели вълнението си от премиерата и даде думата на режисьора на филма Милена Милотинова.

"За първи път съм толкова развълнувана пред публика, защото досега не съм била на събитие, което събира толкова силна българска енергия далеч от родината, какъвто беше съборът в Лион. Истината е, че този филм беше дълго време само идея, желание да направя нещо по темата, която силно ме вълнува, но както често се случва – животът сам намира своя път и имах щастието да срещна прекрасни хора", каза Милотинова.

Тя сподели, че в процеса на заснемане на филма най-много са я впечатлили разказите за хорото – кога и как са започнали да танцуват хората, как учат децата си на български ритми, какво ги провокира да създават танцови групи в чужбина и как се свързват помежду си, независимо къде по света се намират.

"Във филма ще откриете познати лица, но ще видите и чужденци - хора, които играят с такава жар и любов, че понякога забравяш, че не са родени в България“, отбеляза Милена Милотинова и допълни, че "Магията на българското хоро" не е просто филм, а среща с духа на България – такава, каквато живее по света.

След прожекцията присъстващите в залата се изправиха на крака и поздравиха режисьора и екипа на филма с над триминутни аплодисменти.

Както БТА писа, "Магията на българското хоро" е заснет на "Празника на буквите" в Милано на 24 май и по време на десетото издание на пътуващия събор "На мегдана на другата България" в Лион през юни 2025 г.

Международната премиера на филма се състоя на 5 октомври 2025 г. в Палма де Майорка, по време на Международния фолклорен фестивал "БалканФолк".

Филмът е реализиран с финансиране по Национален фонд "Култура".

За Четвъртата среща на ръководителите на българските фолклорни състави в чужбина

Четвъртата творческа среща, организирана от Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина, беше официално открита на 7 ноември в Нов български университет.

Сред официалните гости на форума бяха вицепрезидентът на България Илияна Йотова, заместник-министърът на културата Георги Султанов, изпълнителният директор на Агенцията за българите в чужбина Райна Манджукова, заместник-ректорът на НБУ по научноизследователска и творческа дейност гл. ас. д-р Емилия Димитрова и директорът на Централната университетска администрация доц. д-р Христо Чукурлиев.

Тази година в срещата участват представители на 57 български танцови състави и хорове от 18 различни държави – Австрия, Англия, Белгия, Германия, Гърция, Дания, Швеция, Испания, Италия, Кипър, Нидерландия, Норвегия, Полша, САЩ, Северна Ирландия, Украйна, Унгария и Франция.

За Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина

Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина е сдружение с нестопанска цел, официално учредено на 28 октомври 2016 г. Фолклорното обединение е вписано като културна организация и в регистъра на Министерството на културата на Република България.

До момента Асоциацията е домакинствала три семинара – срещи на ръководителите на фолклорните състави в чужбина през 2022, 2023 и 2024 година.

Между 23 и 26 юли 2025 г. във Велико Търново се състоя първият Фестивал на фолклорните състави от чужбина. Фолклорният форум бе организиран от Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина в партньорство с Изпълнителната агенция за българите в чужбина и Международния съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства (CIOFF – България).