Бивш министър на икономиката на Куба ще бъде съден за шпионаж и корупция

Върховният съд на Куба разпореди днес бившият министър на икономиката Алехандро Хил да бъде изправен утре пред правосъдието по обвинения за шпионаж и корупция, предаде Ройтерс.

Позовавайки се конституцията и Наказателния кодекс на Куба, съдът постанови, че знаковият процес ще се гледа при закрити врата.

"От съображения за защита на националната сигурност само страните по делото и лицата, допуснати от съда, ще присъстват на процеса", посочи съдът в кратко изявление.

Хил, който някога бе довереник на кубинския президент Мигел Диас-Канел, извърши мащабна парична реформа в Куба през 2021 г., която бе оценена като катастрофална за и без това отслабената икономика на страната.

Уволнен от Диас-Канел през февруари 2024 г., Хил изчезна от публичното пространство до миналия месец, което породи различни догадки за съдбата му.

По времето, когато бе отстранен от поста си, официалните съобщения гласяха само, че Хил, който бе и вицепремиер, е обвинен в "сериозни грешки".

Главният прокурор на Куба предяви в края на октомври дълъг списък с обвинения срещу Хил и други неназовани обвиняеми, вариращи от шпионаж до злоупотреби и корупция, посочвайки, че те са резултат от продължило почти две години разследване.