Кубински съд осъди бивш министър на икономиката на доживотен затвор

Кубинският Върховен народен трибунал осъди днес бившия министър на икономиката Алехандро Хил на доживотен затвор след кратък процес, в който обвиняемият бе признат за виновен в шпионаж и корупция, предаде Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че делото за корупция срещу министъра се превърна в знаково в съвременната история на островната комунистическа държава.

"Алехандро Мигел Хил Фернандес чрез корупционни и измамни действия е злоупотребил със служебното си положение и поверената му отговорност за набавяне на лични облаги, получаване на пари от чуждестранни компании и подкупване на държавни служители за легализиране на придобитите средства", се казва в изявление на трибунала.