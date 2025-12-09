Подробно търсене

Кубински съд осъди бивш министър на икономиката на доживотен затвор

Алексей Маргоевски
Кубински съд осъди бивш министър на икономиката на доживотен затвор
Кубински съд осъди бивш министър на икономиката на доживотен затвор
Изображение: БТА
Хавана,  
09.12.2025 03:14
 (БТА)

Кубинският Върховен народен трибунал осъди днес бившия министър на икономиката Алехандро Хил на доживотен затвор след кратък процес, в който обвиняемият бе признат за виновен в шпионаж и корупция, предаде Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че делото за корупция срещу министъра се превърна в знаково в съвременната история на островната комунистическа държава.

"Алехандро Мигел Хил Фернандес чрез корупционни и измамни действия е злоупотребил със служебното си положение и поверената му отговорност за набавяне на лични облаги, получаване на пари от чуждестранни компании и подкупване на държавни служители за легализиране на придобитите средства", се казва в изявление на трибунала.

/АМ/

Свързани новини

08.03.2024 08:55

В Куба разследват бившия министър на икономиката за "сериозни грешки"

Кубинските власти съобщиха, че разследват наскоро уволнения министър на икономиката Алехандро Хил за това, че е допуснал "сериозни грешки" в работата си, предаде Ройтерс.Хил, който беше отстранен от президента Мигел Диас-Канел през февруари, извърши голяма парична реформа в Куба през 2021 г., за която като цяло се смята, че се е отразила доста зле на кубинската икономика.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 04:26 на 09.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация