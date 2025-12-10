Подробно търсене

Фериботният кораб ,,Бдин” не извършва плавания от и за Румъния поради техническа неизправност

Таня Тодорова
Фериботният кораб ,,Бдин” не извършва плавания от и за Румъния поради техническа неизправност
Фериботният кораб ,,Бдин” не извършва плавания от и за Румъния поради техническа неизправност
На снимката: ферибот Силистра - Кълъраш.Снимка: Милена Стойкова/БТА (Архив)
София,  
10.12.2025 07:14
 (БТА)

Фериботният кораб ,,Бдин”, обслужващ линията Никопол-Т. Мъгуреле, не извършва плавания от и за Румъния поради техническа неизправност, съобщават от Главна дирекция „Гранична полиция“. Той е спрян от 14:00 часа на 8 декември. 

Трафикът е нормален на останалите гранични преходи с Румъния. 

За границата с Гърция е получена информация, че протестиращите гръцки фермери са преустановили пропускането през граничния преход „Капитан Петко войвода – Орменион“ на тежкотоварни автомобили в двете посоки от 16:00 часа на 9 декември, няма постъпили данни за краен час на блокадата.

На границата с Република Турция трафикът е интензивен на ГКПП "Капитан Андреево" и на ГКПП "Лесово" на изход за товарни автомобили.

На границата с Република Северна Македония трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове. На границата с Република Сърбия трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.

/ТТ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 07:29 на 10.12.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация