Отчетът за състоянието на общинската собственост е сред точките, които ще разгледа на извънредно заседание Общинският съвет в Минерални бани

Общинският съвет в Минерални бани ще проведе извънредно заседание с 15 точки, включени в дневния си ред, съобщи за БТА председателят на структурата за местно самоуправление Сунай Хасан. Той обобщи, че в три от точките с колегите си трябва да гласуват отмяна на решенията от проведеното на 11-и ноември т.г. заседание, тъй като те са оспорени от областния управител на Хасково заради липса на кворум. На сесията тогава присъстваха шестима от общо 13 общински съветници, двама от които са с прекратени правомощия от Общинската избирателна комисия (ОИК).

След отмяна на решенията, същите ще бъдат подложени на гласуване отново, посочи Сунай Хасан. Едната от точките е свързана с отчета за състоянието на общинска собственост, другата е свързана с удължаване на срока на краткосрочен общински дълг по договор за приготвяне на топъл обяд, а третата - разрешение за изработване на проект за улична регулация в североизточната част на село Сърница.