Над 20 дрона масирано атакуват енергийни обекти в крайдунавския украински град Рени, съобщиха местни канали в Телеграм

Над 20 дрона масирано атакуват енергийни обекти в крайдунавския украински град Рени, съобщиха местните канали в Телеграм.

От 23.08 часа до момента южната част на Одеска област е подложена на атака с дронове, като най-много са атакувани Рени и Измаил, съобщиха още в Телеграм.

По информация на местните канали в Телеграм силни взривове отекват в Рени, съобщава се и за поразени цели.

Местните власти призовават жителите незабавно да се укрият в бомбоубежищата.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.