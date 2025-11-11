Над 20 дрона масирано атакуват енергийни обекти в крайдунавския украински град Рени, съобщиха местни канали в Телеграм

Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Одеса Светлана Драгнева
Снимка: Владимир Шоков/БТА
Одеса,  
11.11.2025 01:30
 (БТА)
Над 20 дрона масирано атакуват енергийни обекти в крайдунавския украински град Рени, съобщиха местните канали в Телеграм.

От 23.08 часа до момента южната част на Одеска област е подложена на атака с дронове, като най-много са атакувани Рени и Измаил,  съобщиха още в Телеграм.

По информация на местните канали в Телеграм силни взривове отекват в Рени, съобщава се и за поразени цели.

Местните власти призовават жителите незабавно да се укрият в бомбоубежищата.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното  официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

/АМ/

