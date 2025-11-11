Подробно търсене

Украйна заяви, че е поразила петролна рафинерия в руската Саратовска област

Божидар Захариев
Пожар в петролен склад в Донецка област, 27 октомври 2022 г. - снимка: AP
Киев,  
11.11.2025 13:07
 (БТА)
Украинските въоръжени сили заявиха, че тази нощ са поразили петролна рафинерия в руската Саратовска област, предаде украинската новинарска агенция Укринформ.

"За да бъде намален военно-икономическият потенциал на руския агресор, през нощта на 11 ноември, части на украинските сили за отбрана поразиха Саратовската петролна рафинерия в руската Саратовска област. Обектът произвежда повече от 20 вида петролни продукти", заявиха украинските сили, като отбелязаха, че рафинерията е била използвана за покриване на нуждите на руската армия.

Украинските сили казаха още, че е бил поразен петролен терминал във Феодосия на Кримския полуостров.

Освен това са били поразени няколко обекта в окупираната Донецка област.

При атаката с дронове срещу Саратов бе ранена една жена. Бяха счупени прозорците на няколко частни имота, заяви губернаторът на Саратовска област Роман Бусаргин, цитиран от ТАСС.

/ГГ/

