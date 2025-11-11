Нанесени са много удари по инфраструктурни обекти в община Рени след среднощната атака с дронове, съобщиха от украинската Измаилска районна държавна администрация

Оперативният щаб на Измаилската районна държавна администрация в Одеска област съобщи във "Фейсбук", че са нанесени много удари по инфраструктурни обекти в украинския крайдунавски град Рени след масираната среднощна атака с дронове.

"Врагът отново атакува през нощта Измаилски район, най-много са ударите по град Рени и околната едноименна община. Повредени са железопътна гара, електрически подстанции и елементи от производствената инфраструктура", се казва в съобщението на оперативния щаб. Според щаба от 3 ч. през нощта цялата критична инфраструктура в община Рени се захранва от генератори. С генератори са захранвани и образователните учреждения в града.

Всички служби работят за отстраняване на последствията от среднощната атака, за възстановяване на електрозахранването и за стабилизиране на обстановката.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

След административно-териториалната реформа през 2020 г. Измаилски район включва 6 общини (Измаилска, Ренийска, Килийска, Вилковска, Суворовска и Сафяновска) с население 207 333 души по последни данни от 2021 г. Българите са трети и съставят 24,9 % от общия брой население.