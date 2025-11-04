Енергийната и пристанищна инфраструктура в Одеска област масирано беше атакувана през нощта, съобщи областният управител

Подробно търсене

Кореспондент на БТА в Одеса Светлана Драгнева
БТА, Одеса (27 октомври 2024) Ежедневие в Одеса, след като повече от две години се води войната на Русия срещу Украйна. На снимката: изглед от града, указателна табела за укритие (бомбоубежище).Снимка: Владимир Шоков/БТА (ПК)
Одеса,  
04.11.2025 09:16
 (БТА)
Енергийната и пристанищна инфраструктура в Одеска област масирано беше атакувана през нощта, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в приложението Телеграм.

Бяха извършени две атаки с дронове. Въпреки активната работа на противовъздушната отбрана, която свали повечето дронове, имаше поразени цели по обектите на пристанищната и енергийна инфраструктура", каза Кипер.

По негова информация в резултат на ударите са избухнали пожари, които пожарникарите ликвидирали навреме.

Нанесени са щети на пътна постилка, производствена техника и оборудване.

По повод честванията на Деня на бесарабските българи и народните будители в момента в Измаил, Одеска област се намира българска делегация начело с Росица Кирова, народен представител и председател на парламентарната комисия за прякото участие на гражданите, жалбите и взаимодействието с гражданското общество, която се срещна с представители на българската общност в Одеса,  Болград, Измаил, български села в Бесарабската община от 1 до 4 ноември.

По инициативата на БТА и с подкрепа за организацията от Генералното консулство в Одеса, Болград и с. Василевка  преминаха концерти на българския изпълнител Илия Луков и талантите на бесарабските българи в  Украйна на 30 и 31 октомври и 1 ноември.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното  официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

