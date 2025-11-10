Подробно търсене

Българският национален отбор по футбол започна подготовка за последните две Световни квалификации срещу Турция и Грузия

Атанас Василев
Българският национален отбор по футбол започна подготовка за последните две Световни квалификации срещу Турция и Грузия
Българският национален отбор по футбол започна подготовка за последните две Световни квалификации срещу Турция и Грузия
Националният отбор направи тази вечер първата си тренировка преди мачовете с Турция и Испания в група "Е“ на Световните квалификации. Снимка: пресслужба на БФС
София,  
10.11.2025 21:29
 (БТА)

Българският национален отбор по футбол започна подготовката си за предстоящите световни квалификации с Турция (на 15 ноември в Бурса) и с Грузия (на 18 ноември в София). Тази вечер националите проведоха своята първа тренировка в “efbet Национална футболна база” в Бояна. 

Отделно от основната група се подготвяха Кирил Десподов и Ивайло Чочев, които проведоха възстановително занимание във фитнеса. Двамата имаха мачове за клубните си отбори късно снощи и пристигнаха в София рано тази сутрин. Особено продължително беше пътуването за капитана Десподов. Най-напред той се придвижи от Атина до Солун почти в полунощ, а тази сутрин пристигна на базата на БФС.

Малко по-късно тази вечер към отбора ще се присъединят Атанас Чернев и Стефан Велков. Чернев също се нуждаеше от доста време, за да пристигне от Португалия.

Велков, който е играл за България веднъж – през 2020-а година при Георги Дерменджиев, беше извикан по спешност заради контузиите на Петко Христов и Антон Недялков, които по-рано днес отпаднаха от сметките на Александър Димитров. Така групата отново ще бъде от 23-а човека, както се случи поради здравословни проблеми и в предишния лагер през октомври.

Испания е начело в група "Е“ с пълен актив от 12 точки и нито един допуснат гол, следвана от Турция с 9 пункта. Грузия е трета с една победа и три поражения, а на дъното е България с 0 точки и едва един отбелязан гол.

/АВ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:07 на 10.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация