Ивайло Георгиев
Нападателят Станислав Иванов отпадна от групата на националния отбор по футбол на България
Снимка: Владимир Шоков/БТА (ПГ)
София,  
13.11.2025 14:13
 (БТА)

Нападателят на Лудогорец (Разград) Станислав Иванов отпадна от състава на националния отбор заради контузия, съобщава Българският футболен съюз (БФС). Той няма да може да вземе участие в предстоящите световни квалификации с Турция в Бурса (15 ноември) и с Грузия в София (18 ноември). 

Иванов е играл в 21 мача на Лудогорец през настоящия сезон и е вкарал два гола. През миналата седмица той записа по четвърт час срещу Ференцварош в Лига Европа и срещу Арда за първенството. Шампионите загубиха и двата мача. 

Иванов попадна в селекцията на Александър Димитров вместо повикания първоначално Радослав Кирилов. Нападателят на Левски обаче получи мускулно разтежение по време на тренировка на "сините" и пропусна двубоя от 15-ия кръг на първенството срещу ЦСКА.

В началото на седмицата от състава отпаднаха и защитниците Антон Недялков и Петко Христов, а на тяхно място в отбора бе повикан Стефан Велков от датския Вейле. БФС не уточни дали ще включи заместник на Иванов за световните квалификации, които стартират след два дни за България. 

Иванов има участия в пет мача на националния тим, за последно през септември 2024 при победа с 1:0 срещу Северна Ирландия.

състав на България за Световните квалификации с Турция и Грузия:
Вратари: Димитър Митов (Абърдийн, Шотландия), Алекс Божев (Славия Прага, Чехия), Димитър Евтимов (Ботев Враца) 

Защитници: Атанас Чернев (Ещрела Амадора, Португалия), Кристиан Димитров (Левски), Росен Божинов (Антверп, Белгия), Мартин Георгиев (Славия), Виктор Попов (Корона Киелце, Полша), Християн Петров (Хееренвеен, Нидерландия), Стефан Велков (Вейле, Дания) 

Полузащитници: Илия Груев (Лийдс), Филип Кръстев (Оксфорд Юнайтед, Англия), Андриан Краев (Апоел Тел Авив, Израел), Кристиян Стоянов (Славия), Станислав Шопов (Осиек, Хърватия), Ивайло Чочев (Лудогорец), Иван Йорданов (Лудогорец)

Нападатели: Марин Петков (Левски), Георги Русев (ЦСКА 1948), Здравко Димитров (Бодрум, Турция), Кирил Десподов (ПАОК, Гърция), Мартин Минчев (Краковия, Полша), Владимир Николов (Корона Киелце, Полша)

