Нападателят Станислав Иванов отпадна от групата на националния отбор по футбол на България
Нападателят на Лудогорец (Разград) Станислав Иванов отпадна от състава на националния отбор заради контузия, съобщава Българският футболен съюз (БФС). Той няма да може да вземе участие в предстоящите световни квалификации с Турция в Бурса (15 ноември) и с Грузия в София (18 ноември).
Иванов е играл в 21 мача на Лудогорец през настоящия сезон и е вкарал два гола. През миналата седмица той записа по четвърт час срещу Ференцварош в Лига Европа и срещу Арда за първенството. Шампионите загубиха и двата мача.
Иванов попадна в селекцията на Александър Димитров вместо повикания първоначално Радослав Кирилов. Нападателят на Левски обаче получи мускулно разтежение по време на тренировка на "сините" и пропусна двубоя от 15-ия кръг на първенството срещу ЦСКА.
В началото на седмицата от състава отпаднаха и защитниците Антон Недялков и Петко Христов, а на тяхно място в отбора бе повикан Стефан Велков от датския Вейле. БФС не уточни дали ще включи заместник на Иванов за световните квалификации, които стартират след два дни за България.
Иванов има участия в пет мача на националния тим, за последно през септември 2024 при победа с 1:0 срещу Северна Ирландия.
състав на България за Световните квалификации с Турция и Грузия:
Вратари: Димитър Митов (Абърдийн, Шотландия), Алекс Божев (Славия Прага, Чехия), Димитър Евтимов (Ботев Враца)
Защитници: Атанас Чернев (Ещрела Амадора, Португалия), Кристиан Димитров (Левски), Росен Божинов (Антверп, Белгия), Мартин Георгиев (Славия), Виктор Попов (Корона Киелце, Полша), Християн Петров (Хееренвеен, Нидерландия), Стефан Велков (Вейле, Дания)
Полузащитници: Илия Груев (Лийдс), Филип Кръстев (Оксфорд Юнайтед, Англия), Андриан Краев (Апоел Тел Авив, Израел), Кристиян Стоянов (Славия), Станислав Шопов (Осиек, Хърватия), Ивайло Чочев (Лудогорец), Иван Йорданов (Лудогорец)
Нападатели: Марин Петков (Левски), Георги Русев (ЦСКА 1948), Здравко Димитров (Бодрум, Турция), Кирил Десподов (ПАОК, Гърция), Мартин Минчев (Краковия, Полша), Владимир Николов (Корона Киелце, Полша)
