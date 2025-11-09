Арда постигна историческа победа срещу Лудогорец

Среща от 15-ия кръг на efbet Лига:

Лудогорец - Арда - 2:3 (1:2)

голмайстори: 0:1 Ивелин Попов 13, 1:1 Ивайло Чочев 27, 1:2 Бирсент Карагарен 45+2, 2:2 Емерсон Родригес 73, 2:3 Андре Шиняшики 87

стадион: Хювефарма Арена

главен съдия: Волен Чинков

жълти картони:

- Арда: Давид Акинтоа, Густаво Каскардо, Феликс Ебоа Ебоа

състави:

Лудогорец: Серджио Падт, Антон Недялков (79-Педро Нареси), Диниш Алмейда, Оливие Вердон, Сон, Дерой Дуарте (74-Матеус Машадо), Ивайло Чочев, Кайо Видал (79-Станислав Иванов), Петър Станич, Ерик Маркуш (46-Емерсон Родригес), Ерик Биле (67-Иван Йорданов)

Арда: Анатолий Господинов, Густаво Каскардо, Джелал Хюсеинов, Феликс Ебоа Ебоа, Вячеслав Велев, Серкан Юсеин, Давид Акинтола (27-Емил Виячки), Бирсент Карагарен (75-Атанас Кабов), Ивелин Попов (36-Антонио Вутов), Андре Шиняшики, Патрик Луан

Арда записа историческа победа срещу шампиона Лудогорец, надделявайки с 3:2 като гост в последен двубой от 15 кръг на Първа лига. Срещата на "Хювефарма Арена" ще се помни дълго от тима от Кърджали, който за първи път побеждава Лудогорец във вътрешния шампионат.

Арда на три пъти повежда в резултата и в крайна сметка стигна до успеха след гол на Андре Шиняшики три минути преди края на редовното време.

От развръзката на неделните мачове в Първа лига най-доволен е лидерът в класирането Левски, който вчера загуби дербито с ЦСКА с 0:1, но запази аванса си на върха на 5 точки пред втория ЦСКА 1948, който по-рано днес отстъпи на Черно море с 0:1. Лудогорец остава едва пети с изоставане от 11 точки след Левски.

Арда заема 12-о място в таблицата с 16 точки.

Гостите поведоха в 13-а минута с гол на Ивелин Попов след асистенция на Андре Шиняшики.

В 27-а минута Лудогорец изравни с попадение на Ивайло Чочев с глава.

Разградчани продължиха да атакуват повече в търсене на втори гол, но в добавеното време на първата част гостите от Кърджали изненадващо отново поведоха. Бирсент Карагарен завърши прецизно контраатака след асистенция на влезлия като резерва Антонио Вутов.

През втората част Лудогорец продължи да натиска, но добре подредената защита на гостите се бранеше умело.

Разградчани стигнаха до изравнителен гол в 73-а минута с известна доза шанс, след като удар на резервата Емерсон рикошира в защитник на Арда и влезе в мрежата.

Три минути преди края на редовното време Андре Шиняшики получи извеждащ пас и технично копна топката над Серджио Падт, осигурявайки победата на Арда.