С гол на Ето'о ЦСКА надхитри Левски в дербито

Среща от 15-ия кръг на efbet Лига:

Левски - ЦСКА - 0:1 (0:0)

голмайстор: 0:1 Джеймс Ето'о 77

стадион: Васил Левски

зрители: 30 000

главен съдия: Радослав Гидженов

червен картон: Пастор (ЦСКА) 90+2

жълти картони:

- Левски: Марин Петков, Георги Костадинов, Кристиан Димитров, Светослав Вуцов

- ЦСКА: Лумбард Делова, Джеймс Ето'о, Адриан Лапеня, Анхело Мартино, Бруно Жордао, Улаус Скаршем

състави:

Левски: Светослав Вуцов, Оливер Камдем (80-Алдаир), Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Майкон, Георги Костадинов (80-Гашпер Търдин), Акрам Бурас (90+6-Рилдо), Асен Митков (80-Мазир Сула), Марин Петков (86-Борислав Рупанов), Мустафа Сангаре, Евертон Бала

ЦСКА: Фьодор Лапоухов, Теодор Иванов, Адриан Лапеня, Лумбард Делова, Пастор, Бруно Жордао, Джеймс Ето'о (90+5Улаус Скаршем), Петко Панайотов (81-Илиан Илиев), Анхело Мартино, Йоанис Питас (90+14-Мохамед Брахими), Леандро Годой (90+5-Иван Турицов)

ЦСКА спечели дербито срещу Левски с минималното 1:0 в среща от 15-ия кръг на Първа лига.

Джеймс Ето'о отбеляза единствения гол в мача през втората част и донесе четвърта поредна победа на "червените" в шампионата.

Поражението сложи край на серията от шест поредни победи на Левски във всички турнири, но тимът на Хулио Веласкес остава лидер в класирането с 35 точки, пет повече от втория ЦСКА 1948, който има и мач по-малко.

ЦСКА се изкачи на 6-о място с 22 точки.

Левски започна по-активно първата част, владееше повече топката и доминираше на терена на Националния стадион. "Червените" предимно рушаха играта, извършиха повече нарушения и трудно организираха нещо опасно в предни позиции.

Най-добрата голова ситуация през първата част се откри пред "сините", когато в 29-а минута заучена комбинация след пряк свободен удар завърши с удар на Марин Петков, който вратарят Лапоухов отрази, а при добавката Петков не намери добре топката и тя излезе в аут.

Играчите на ЦСКА успяха да си разменят повече от два паса едва в края на първата част, когато първо Жордао отправи първия удар по посока на вратата на Вуцов, а след това Лумбард Делова се озова на стрелкова позиция, но вратарят на "сините" Вуцов изби в корнер.

Преди ситуацията на Делова, на отсрещната врата Евертон Бала сътвори най-зрелищното изпълнение, като овладя топката на гърди след подаване на Бурас и стреля с удар над главата си, но топката премина над вратата.

Първите 15-ина минути на втората част футбол на практика не се игра. Най-напред съдията прекъсна мача заради мъглата от запалени факли от "червената" агитка, а малко след това двата отбора спретнаха сериозно меле на терена, след като Лапеня и Костадинов се сдърпаха, а след това в спречкването се включиха почти всички играчи, най-дейни сред които бяха Марин Петков от Левски и Лумбард Делова от ЦСКА.

Реферът Радослав Гидженов взе соломоновско решение, като покаха по два жълти картони за двата отбора, като "червените" имаха сериозни претенции, тъй като халфът Георги Костадинов можеше да получи червен картон за избутване без топка по Лапеня.

ЦСКА дочака своя момент в 77-а минута, когато Питас проби от дясно и центрира, топката бе отбита, но пред дъгата на наказателното поле Джеймс Ето'о я посрещна с мощен шут, който не остави шансове на вратаря Вуцов.

В края на редовното време ЦСКА остана с човек по-малко след червен картон на Пастор за опасно нарушение.

Реферът Гидженов даде 13-минутно добаването време на мача заради многобройните прекъсвания на срещата, но "сините" така и не успя да упражнят сериозен натиск и да стигнат до изравнителен гол.