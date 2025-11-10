ТПС: Архитектът на военновъздушното присъствие на Израел в Ливан Херцел Будингер почина на 82 години

Генерал-майор от резерва Херцел Будингер, който ръководи израелските военновъздушни сили (ВВС) през 90-те години на миналия век и откри курса за елитни пилоти за жени, почина вчера на 82-годишна възраст, съобщи семейството му, цитирани от израелската новинарска агенция ТПС.

Дванайстият командир на ВВС, служи от 1992 до 1996 г. - период, белязан от големи въздушни операции в Ливан и значителни технологични подобрения. Синът му, Илан, обяви смъртта му в социалните мрежи: "Нашият генерал, буквално, "наскоро кацна" и се сбогува с нас... Избираме да помним всичко, което е успял да постигне в живота си - а не това, което е пропуснал".

Роден в Хайфа през 1943 г. и израснал в Кирят Моцкин, Будингер се присъединява към ВВС през 1961 г. След завършването на военновъздушно училище е назначен в различни бойни ескадрили, преживявайки няколко опасни ситуации в началото на кариерата си. При инцидент по време на обучение през 1964 г. самолетът му се запалва, принуждавайки го да се приземи аварийно, вследствие на което получава травма на гърба.

По време на Шестдневната война през 1967 г. Будингер участва в нападения срещу египетски и иракски летища. Във войната Йом Кипур през 1973 г. той сваля сирийски МиГ-17, докато пилотира изтребител "Мираж". След като командирът му е убит, той е назначен за началник на известната 101-ва ескадрила на Израел.

През 1974 г., на фона на подновени сблъсъци със Сирия, Будингер сваля сирийски МиГ-21 над Ливан. Година по-късно той пилотира първия местно произведен самолет Кфир, доставен на ВВС от държавната компания "Израелска авиационна индустрия" . През следващото десетилетие той командва летателната академия на ВВС на Израел, авиобазата Рамат Давид и служи като началник на щаба на ВВС.

През 1985 г. Будингер нарежда свалянето на два сирийски МиГ-23, приближаващи се към израелски самолети над Ливан. В рамките на направено разследване на случая се настоява за "по-голяма дискретност". В крайна сметка. Заключението е, че решението му е "логично в светлината на данните, които е получил".

Като командир на ВВС, Будингер ръководи операция "Отговорност" през 1993 г. и операция "Гроздовете на гнева" през 1996 г., и двете насочени към инфраструктурата на "Хизбула" в Ливан. Той лично извършва нощни полети по време на последната - неговата 451-ва - последна оперативна мисия. Под негово командване ВВС повишават способностите си за удари на далечни разстояния, въвеждат в експлоатация хеликоптерите "Черен ястреб" и закупуват изтребители Ф-15.

Будингер също така играе важна роля в модернизирането на кадровата политика на ВВС. През 1994 г. офицер Алис Милър сезира Върховния съд на Израел, след като ѝ е отказано летателно обучение, защото е жена. Въпреки че военните първоначално твърдят, че курсът е неподходящ за жени, съдът се произнесе в полза на Милър през 1996 г., принуждавайки ВВС да допуснат за първи път жени кандидати.

Известен със своята дисциплина и професионализъм, Будингер е уважаван като "командир на пилоти" - лидер, който изисква високи резултати, като същевременно дава личен пример.

След пенсионирането си през 1996 г., той става президент на "Рада Електроник Сървисис" (Rada Electronic Industries), а по-късно председателства комитета по отбранителна промишленост на Израелската асоциация на производителите. За кратко е член на комисия на Министерството на отбраната, разглеждаща войната в Ливан през 2006 г., но подава оставка по лични причини.

Будингер е учил и икономика и бизнес администрация в университета "Бар-Илан" и е завършил програма за ръководни кадри в Харвард. През 2013 г. Будингер е финалист в конкурса за съветник по националната сигурност на Израел, въпреки че позицията е дадена на Йоси Коен, служител от Мосад.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и ТПС)