В самоковското село Белчин отвори врати Център за образователни дейности, зам.-министърът на културата Тодор Чобанов бе сред гостите

С официална церемония в самоковското село Белчин бе открит Център за образователни дейности „Белчинско училище“. Идеята е той да привлича ученици от цялата страна за „бяло“ и „зелено“ училище, спортни мероприятия и лагери.

Инвеститорът Камен Пешов заяви в словото си, че в селото образованието и стремежът на децата да се учат започват още по време на Българското възраждане. По думите му сведения за това са оскъдни. Той отбеляза, че модерното образование в Белчин датира от 1879 г. През 1979 г. училището отбелязва своя стогодишен юбилей, но тогава още не е имало собствена сграда. Децата са се обучавали в различни къщи, а строителството на училищната сграда започва около 1925 г. „Образованието и ученето са това, което дава път напред в живота, а бъдещето са децата“, добави той.

Заместник-министърът на културата Тодор Чобанов също приветства присъстващите. Той изрази вълнението си от възраждането на българско училище, „защото нямаше да има Българско възраждане, нямаше да има Трето българско царство, нямаше да живеем свободно като част от Европа, ако не беше българското училище“. Според него всяко възстановено училище и всяка реставрирана историческа сграда укрепват националния дух и традиции и ни карат да се гордеем с постиженията на предците ни. „Село Белчин е едно щастливо място“, каза Чобанов. Той добави, че родът Пешови дава пример как да бъдем достойни българи и ги поздрави от името на министъра на културата Мариан Бачев.

Кметът на община Самоков Ангел Джоргов отбеляза, че за да сме достойни наследници на нашите предци, трябва да полагаме усилия за възраждането на такива сгради. Той изрази радостта си, че на територията на общината има хора като Пешови.

Инвеститорът Камен Пешов символично удари първия звънец и подари на директорката на училището Валентина Петрова ключ и първия буквар на Петър Берон. Петрова посочи, че за нея училището не е само сграда, а дом на българщината, традициите и корените. Децата няма да изучават само обичаите, но ще ги живеят заедно с тях. „Традицията не е нещо старо или заключено в сандък, тя е жива, когато се предава нататък“, допълни тя.

На екран бяха показани архивни снимки от строежа на сградата до наши дни, включително периодите на разруха. Програмата бе съпроводена с гайдари и фолклорни състави от общините Самоков и Сапарева баня.

Както съобщи БТА, на 14 октомври (Петковден) училището бе осветено от патриарх Даниил. В него работят седем учители – педагози с магистратури в различни области, включително в началната педагогика и прогимназиалния етап, както и преподавател по грънчарство. Образователната институция е насочена към природата, традициите и културата.

На подземния етаж са разположени работилници по грънчарство, тъкачество, дърворезба и стъклопис. Останалите два етажа имат по шест класни стаи, а на последния етаж са библиотека и киносалон. В двора има и отделна сграда – спален корпус с 28 двойни стаи и голяма многофункционална спортна зала. Сградата е възстановена благодарение на семейството на Пешови.

Училището е носело името „Христо Ботев“ и затваря врати преди около 20 години поради липса на деца. Сградата е обявена за паметник на културата.