Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина отличи танцови и певчески групи, които през 2025 г. отбелязват годишнини

Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина (АБФСЧ) отличи с грамоти и плакети танцови и певчески групи, които през 2025 година отбелязват 5, 10 или 15 години от създаването си. Официалното награждаване се състоя в София по време на Четвъртата творческа среща семинар на ръководителите на български фолклорни състави в чужбина.

"Зад всяка годишнина стоят безброй репетиции, километри пътувания, сцени, емоции, приятелства и най-вече – любов към България", отбеляза председателят на АБФСЧ Радослава Недялкова.

Грамоти получиха фолклорни формации, основани през 2020 година: Групата за народни танци "Самодейци" от Гилфорд, Великобритания, Клубът за български народни хора и танци "Нестинари" от Берлин, Германия, Фолклорна група "Нашенци" от Сан Бонифачо, Италия и Ансамбъл "Лев" от Рим и Колеферо, Италия.

Плакети за принос към развитието на българския фолклор по света бяха връчени на ръководителите на създадените през 2015 година формации: Фолклорна формация "Соватчии" от Лимасол, Кипър, Фолклорен клуб "Рожен" от Филаделфия, САЩ, Хор "Нашенки" от Милано, Италия и Ансамбъл "Фолклорна магия" от Лондон, Великобритания.

Със специални златни плакети бяха отличени Българската танцова група "Дилмана" от Копенхаген, Дания, и Българският фолклорен клуб "Верея" от Чикаго, САЩ. И двете формации през 2025 година отбелязаха 15 години от основаването си.

Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина връчи и две специални награди на организатори на събития, проведени през 2025 година – на Анита Екенова от Лион, Франция, инициатор и организатор на първото и десетото издание на пътуващия фолклорен събор "На мегдана на другата България", и на Николай Стоянов от Копенхаген, Дания, директор на Първия фестивал на българските фолклорни състави от чужбина, проведен през юли във Велико Търново.

Както БТА писа, Четвъртата творческа среща, организирана от Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина, беше официално открита на 7 ноември 2025 г. в Нов български университет.

В рамките на тридневната програма ще бъде организиран теоретичен модул за изпълнители и практически модул за танцьори, ще бъдат презентирани шест лекции, ще се организира прожекция на три документални филма на фолклорна тематика и ще бъде представен проектът на Асоциация на българските фолклорни състави в чужбина (АБФСЧ) за създаване на дигитален каталог на популярни хора и танци, в помощ на преподаването им на българските общности в чужбина.

Сред официалните гости на форума бяха вицепрезидентът на България Илияна Йотова, заместник-министърът на културата Георги Султанов, изпълнителният директор на Агенцията за българите в чужбина Райна Манджукова, заместник-ректорът на НБУ по научноизследователска и творческа дейност гл. ас. д-р Емилия Димитрова и директорът на Централната университетска администрация доц. д-р Христо Чукурлиев.

Тази година в срещата участват представители на 57 български танцови състави и хорове от 18 различни държави – Австрия, Англия, Белгия, Германия, Гърция, Дания, Швеция, Испания, Италия, Кипър, Нидерландия, Норвегия, Полша, САЩ, Северна Ирландия, Украйна, Унгария и Франция.

За Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина

Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина е сдружение с нестопанска цел, официално учредено на 28 октомври 2016 г. Фолклорното обединение е вписано като културна организация и в регистъра на Министерството на културата на Република България.

До момента Асоциацията е домакинствала три семинара – срещи на ръководителите на фолклорните състави в чужбина през 2022, 2023 и 2024 година.

Между 23 и 26 юли 2025 г. във Велико Търново се състоя първият Фестивал на фолклорните състави от чужбина. Фолклорният форум бе организиран от Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина в партньорство с Изпълнителната агенция за българите в чужбина и Международния съвет на организаторите на фестивали за фолклор и традиционни изкуства (CIOFF – България).