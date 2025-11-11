Лидерът на кипърските турци Туфан Ерхюрман ще посети Анкара в четвъртък

Лидерът на кипърските турци Туфан Ерхюрман ще посети турската столица Анкара този четвъртък (13 ноември), съобщи ръководителят на Дирекцията по комуникации към турското президентство Бурханеттин Дуран, цитиран от „Тюркийе тудей“.

Според предварителния план за посещението на Ерхюрман в Турция се очаква той да проведе срещи с турския президент Реджеп Тайип Ердоган, турския вицепрезидент Джевдет Йълмаз и с външния министър на Турция Хакан Фидан. По думите на Дуран основният фокус на срещите в Анкара ще бъдат последните развития по отношение на кипърския въпрос и развитието на отношенията между т.нар. Севернокипърска турска република (СКТР) и Турция.

Кипър е разделен на две части от 1974 г. насам, след като Турция окупира над една трета от острова в отговор на преврат, насочен към обединение с Гърция. През 1983 г. в окупираната част е обявена т.нар. Севернокипърска турска република (СКТР), която остава непризната от международната общност с изключение на Турция. Многобройните кръгове на преговорите за обединение не дадоха резултат, а последният от тях беше прекъснат през 2017 г.

На президентските избори в окупираната част на Кипър миналия месец Ерхюрман си осигури 62,8 процента от гласовете, побеждавайки предишния лидер на Северен Кипър Ерсин Татар, който получи 35,8 процента от гласовете. Това ще бъде първото посещение на Ерхюрман в Турция след встъпването му в длъжност.