Според неокончателни изборни резултати новият лидер на Северен Кипър е Туфан Ерхюрман

Лявоцентристкият политик Туфан Ерхюрман печели проведените вчера в северната част на Кипър президентски избори с 62,76 процента от гласовете, показват частични резултати на Централната избирателна комисия на признатата единствено от Анкара Севернокипърска турска република (СКТР) след преброяването на гласовете в 753 от 777 секции, предаде Анадолската агенция.

Според неокончателни данни на второ място остава досегашния лидер на Северен Кипър Ерсин Татар, който получава подкрепа от 35,81 процента от гласоподавателите. По информация на властите в Северен Кипър на изборите са гласували малко под 65 процента от имащите право на глас в северната част на средиземноморския остров.

В интервю за Анадолската агенция след обявяването на частичните резултати Ерхюрман заяви, че външната политика на СКТР ще продължи да „се провежда в тясно сътрудничество с Турция“, като подчерта, че никой не бива да се съмнява в това. „Няма губещи на тези избори, ние – целият кипърски турски народ - спечелихме заедно“, каза още Ерхюрман.

Досегашният лидер на Северен Кипър Ерсин Татар поздрави Ерхюрман за победата му в президентската надпревара, като посочи, че „хората искат промяна“, и каза: „Всички ще видим какъв път ще бъде следван оттук нататък в контекста на кипърския въпрос“.

Петдесет и пет годишният Ерхюрман в предизборната си кампания той критикува нежеланието на Татар да участва в официални мирни преговори по време на петгодишния му мандат, като нарече това скъпоструваща загуба на време, която е тласнала кипърските турци още по-надалеч в международната периферия.

Ерхюрман е смятан за по-отворен към преговори за федеративно решение на кипърския въпрос, за каквото настоява официалното правителство в Никозия и каквото е предвидено в резолюциите на Съвета за сигурност на ООН, но по времен на предизборната си кампания той беше предпазлив в заемането на категорична позиция по кипърския въпрос.