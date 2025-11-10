Хърватската митница задържа микробус с 1500 буркана недеклариран мед – пчеларите алармират за мащабни измами

Хърватската митница е задържала микробус с 1500 буркана недеклариран мед в района на Опузен, Южна Хърватия, след като проследимостта и произходът на продукта не са били установени, предаде хърватската редакция на регионалната телевизия Ен1. Случаят засили тревогата на местните пчелари, които твърдят, че пазарът е залят от фалшив мед, а контролът е слаб и непоследователен.

Според Държавния инспекторат на Хърватия през тази година са извършени 50 проверки на мед, като пробите са взети от търговски вериги, крайпътни обекти и производители. От 47 анализирани проби 14 (28 процента) не отговарят на стандартите – десет съдържат добавени захари, а четири показват отклонения в качествените параметри. Към момента текат административни производства по Закона за земеделието, а инспекцията е взела и нови проби по сигнали на граждани, посочва телевизията.

Пчеларите обаче смятат, че тези проверки са крайно недостатъчни. Президентът на Хърватската пчеларска асоциация Дражен Коцет посочва, че в ЕС близо половината от анализирания мед е фалшифициран.

„Необходими са стотици проверки годишно – иначе пазарът ще бъде превзет от измами. Истинските производители са под постоянен контрол, докато крайпътни сергии продават „мед“ без етикети и документи, а инспекторите рядко стигат до тях“, заяви Коцет, цитиран от Ен1.

По данни на бранша, хърватските пчелари произвеждат около 10 000 тона мед годишно, докато вносът достига 3500 тона – с неизвестен дял на фалшифицираните продукти. В опит да изобличат измамите, самите пчелари са взели четири проби от крайбрежната зона през лятото – три от тях са се оказали фалшиви, а само една е била истински мед.

Проблемът не се ограничава само до незаконния внос, посочва телевизията. По пътищата и в туристическите райони се предлага мед без произход, често смесен с етерични масла или захарни сиропи.

„Ако ние, регистрираните производители, нарушим и най-малкото правило, веднага ни санкционират. Но за тези, които продават без етикети и без контрол, няма последствия“, казва Коцет.

Пчеларите настояват за по-строг надзор и повече инспектори на терен, за да се спре подкопаването на доверието в хърватския мед – продукт, който се рекламира като едно от най-качествените „течни златa“ в региона.