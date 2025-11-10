Подробно търсене

Шешко ще пропусне квалификационните мачове на Словения за Световното първенство поради контузия на коляното

Боян Денчев
Шешко ще пропусне квалификационните мачове на Словения за Световното първенство поради контузия на коляното
Шешко ще пропусне квалификационните мачове на Словения за Световното първенство поради контузия на коляното
снимка: АР, Darco Bandic
Манчестър,  
10.11.2025 20:46
 (БТА)

Нападателят Бенямин Шешко ще пропусне двата ключови квалификационни мача на отбора си за Световното първенство, след като получи контузия на коляното в събота.

Шешко влезе в игра в 88-ата минута при равенството 2:2 на Манчестър Юнайтед с Тотнъм във Висшата лига и получи травма, която от клубът не смятат за сериозна. От ръководството на „червените дяволи“ заявиха, че състоянието му ще бъде следено в тренировъчния комплекс „Карингтън“ тази седмица.

Словения трябва да победи Косово в събота и след това поне да завърши наравно с Швеция като гост на 18 ноември, за да има някакъв шанс за място в плейофите за квалификациите за Световното първенство, което получава отбора, завършил втори в групата.

Словения заема трета позиция в Група „В“ с три точки, изоставайки от Швейцария (10) и Косово (7). Швеция има една точка.

/БД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 22:07 на 10.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация