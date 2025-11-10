Шешко ще пропусне квалификационните мачове на Словения за Световното първенство поради контузия на коляното

Нападателят Бенямин Шешко ще пропусне двата ключови квалификационни мача на отбора си за Световното първенство, след като получи контузия на коляното в събота.

Шешко влезе в игра в 88-ата минута при равенството 2:2 на Манчестър Юнайтед с Тотнъм във Висшата лига и получи травма, която от клубът не смятат за сериозна. От ръководството на „червените дяволи“ заявиха, че състоянието му ще бъде следено в тренировъчния комплекс „Карингтън“ тази седмица.

Словения трябва да победи Косово в събота и след това поне да завърши наравно с Швеция като гост на 18 ноември, за да има някакъв шанс за място в плейофите за квалификациите за Световното първенство, което получава отбора, завършил втори в групата.

Словения заема трета позиция в Група „В“ с три точки, изоставайки от Швейцария (10) и Косово (7). Швеция има една точка.