В "Тишина от думи" пазарджишката публика опозна нечутото приживе от Катя Паскалева

Кореспондент на БТА в Пазарджик Николета Манджукова
Георги Тошев в Пазарджик с книгата "Катя Паскалева: Тишина от думи" снимки: Николета Манджукова/БТА
Пазарджик,  
12.11.2025 21:22
"Тишина от думи" е книгата на Георги Тошев, която събра на камерната сцена на пазарджишкия театър почитателите на  Катя Паскалева по повод 80 години от рождението ѝ.

Пред присъстващите авторът сподели, че това е "най-личната му книга" и определи актрисата като "много тих, странен и чуплив човек". По думите му тя е "иконична" за българския театър и кино.

Заедно с представянето на книгата беше прожектиран и документалният филм "Катя и Слона. Техният Пловдив", който разказва за бурната любов на Паскалева и Георги Божилов-Слона на фона на културния подем на групата художници и актьори в края на 60-те – началото на 70-те години на ХХ в. 

Пазарджишкият театър отбелязва годишината от рождението на Катя Паскалева и с театрален пърформанс "Живот в роли", в който участват актьори от трупата на театъра, както и гост-актьори. Спектакълът ще пресъздаде чрез текстове, спомени и откъси от дневника на Катя Паскалева нейната житейска и творческа съдба.

Годишнината от рождението на обичаната българска актриса бе почетена и с изложба "Катя Паскалева: Жена със сто лица".

 

