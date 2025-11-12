В "Тишина от думи" пазарджишката публика опозна нечутото приживе от Катя Паскалева

site.btaВ "Тишина от думи" пазарджишката публика опозна нечутото приживе от Катя Паскалева
"Тишина от думи" е книгата на Георги Тошев, която събра на камерната сцена на пазарджишкия театър почитателите на Катя Паскалева по повод 80 години от рождението ѝ.
Пред присъстващите авторът сподели, че това е "най-личната му книга" и определи актрисата като "много тих, странен и чуплив човек". По думите му тя е "иконична" за българския театър и кино.
Заедно с представянето на книгата беше прожектиран и документалният филм "Катя и Слона. Техният Пловдив", който разказва за бурната любов на Паскалева и Георги Божилов-Слона на фона на културния подем на групата художници и актьори в края на 60-те – началото на 70-те години на ХХ в.
Пазарджишкият театър отбелязва годишината от рождението на Катя Паскалева и с театрален пърформанс "Живот в роли", в който участват актьори от трупата на театъра, както и гост-актьори. Спектакълът ще пресъздаде чрез текстове, спомени и откъси от дневника на Катя Паскалева нейната житейска и творческа съдба.
Годишнината от рождението на обичаната българска актриса бе почетена и с изложба "Катя Паскалева: Жена със сто лица".
/РИ/
