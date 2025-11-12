Подробно търсене

Волейболният Нефтохимик стартира с победа в европейските клубни турнири

Ива Кръстева
снимка: кореспондент на БТА в Монтана Цветомир Цветков (архив)
Женева,  
12.11.2025 23:12
 (БТА)

Волейболният Нефтохимик 2010 стартира с победа участието си в европейските клубни турнири през този сезон. Тимът от Бургас победи като гост швейцарския Шеноа с 3:0 (26:24, 25:21, 25:20) за 77 минути в първия  двубой от 1/32-финалите на турнира "Чалъндж къп".

Реваншът е 19 ноември (сряда) от 19:00 часа в Бургас.

Българският тим спечели оспорвания първи гейм след две поредни разигравания в края, а в следващите две части водеше в резултата и без проблеми затвори мача.

Рикардо Жуниор беше най-резултатен за Нефтохимик с 14 точки, Стефан Чавдаров добави 11, Калоян Балабанов се отличи с 10 точки.

За домакините Джеймс Райън Норис се отличи с 11 точки.

/ИК/

Към 00:48 на 13.11.2025 Новините от днес

