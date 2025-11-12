Баскетболният Рилски спортист претърпя трета поредна загуба в турнира ФИБА Къп при мъжете

Шампионът на България Рилски спортист допусна поражение от Старт Люблин със 73:76 (18:25, 8:17, 25:15, 22:19) като гост в Полша в двубой от петия кръг в група А на баскетболния турнир ФИБА Къп при мъжете. Загубата беше трета поредна и общо четвърта за Рилски спортист, който се намира на последното, четвърто място в класирането, докато полският състав прекъсна серията си от три поражения и постигна втора победа, която му отрежда третата позиция. Първи и втори са съответно испанският Мурсия (4-1) и босненският КК Босна (3-2).

Напред в турнира продължават победителите от десетте групи, както и шест от най-добрите втори състави.

Домакините поеха водачеството от самото начало и не го изпуснаха до последната четвърт, в която съперниците няколко пъти си размениха водачеството. Полският тим дръпна с 11:6 в първите моменти и впоследствие с 19:13, а след 10 минути игра авансът на Старт Люблин беше 7 точки. Рилски спортист съкрати дистанцията до 4 на старта на втората част, но постепенно разликата в полза на поляците започна да расте и достигна 15 точки при 36:21. Старт Люблин поведе с 18 точки при 42:24, а кош на Христо Бъчков фиксира резултата на почивката – 26:42.

Баскетболистите на Рилски спортист изиграха по-силна трета четвърт, в която първоначално домакините увеличиха разликата от 20 точки при 49:29, но самоковци направиха серия от 7:0, намалявайки до 36:49. Малко по-късно българският шампион се доближи на 5 точки при 48:53, а с тройка на Алън Арнет при оставащи минута и половина от периода Рилски спортист намали изоставането си до 51:55.

Пасивът на състава от Самоков беше 51:57 преди последната част, а за около две минути Рилски спортист направи серия от 8:2, за да изравни при 59:59 след тройка на Красимир Петров. Нов кош и един наказателен удар на Петров по-малко от шест минути преди края на мача донесоха преднина от 67:64 за българския тим. Баскетболистите на Старт Люблин вкараха 4 поредни точки и обърнаха на свой ред за 68:67. При оставащи две минути и половина Мирослав Васов бе точен от далечна дистанция, връщайки аванса на Рилски спортист за 71:70. Минута преди финала на срещата домакините пак поведоха с кош на Джордан Райт за 74:73 и отново той реализира още 2 точки за 76:73 при оставащи 19 секунди, носейки успеха на своя отбор.

Най-резултатен за самоковския тим беше Майк Едуардс със 17 точки и 6 борби. Алън Арнет и Красимир Петров реализираха по 12 точки, като първият добави 6 борби и 3 асистенции.

Брайън Грифин допринесе за успеха на Старт Люблин с 15 точки и 10 борби, докато Илайджа Хоукинс отбеляза 15 точки и 5 борби.

За Рилски спортист предстои домакинство на Локомотив Пловдив от Националната баскетболна лига (НБЛ) на 15 ноември, а в последния кръг от груповата фаза на ФИБА Къп самоковци ще гостуват на КК Босна на 19 ноември.