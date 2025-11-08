Рилски спортист победи Берое като гост в двубой от Националната баскетболна лига

Баскетболистите на Рилски спортист (Самоков) се наложиха над Берое с 96:74 (24:24, 23:11, 26:17, 23:22) като гост в Спортна зала "Стара Загора“ в двубой от шести кръг на Националната баскетболна лига (НБЛ) за мъже.

Така след три победи при старта на шампионата Берое записа вече три поредни загуби, а шампионите от миналия сезон Рилски спортист оглави класирането заедно с Балкан с по пет победи и една загуба.

Срещата започна равностойно и никой от двата тима не успя да се откъсне в резултата след първата четвърт, която завърши 24:24. Рилски спортист отбеляза шест последователни точки и след четири минути игра за втория период поведе с 32:26. Последваха нови силни минути за шампионите, които натрупаха преднина от 13 точки, а полувремето дойде при 47:35 в тяхна полза.

Второто полувреме започна с кош на завърналия през вчерашния ден в Берое Брет Рийд, който не започна срещата в стартовата петица. Старозагорци заиграха по-активно и намалиха изоставането си, но успешна стрелба от зоната за трите точки на Мирослав Васов запази аванса на Рилски спортист далеч от изравняването. При оставаши две минути до края на третата четвърт резултатът бе 62:52 в полза на гостите, а до сирената Берое не успя да реализира и десет минути преди края шампионите водеха с 21 точки разлика – 73:52.

Последната част бе накъсана с множество нарушения и промени на игралното поле, което не се отрази на резултатността. Рилски спортист добави само една точка към преднината си и така спечели гостуването си в Стара Загора с 96:74.

Най-резултатен за Берое в срещата бе Брет Рийд, който записа 15 точки, 6 борби и 3 асистенции. Дариъс Куинсбери завърши с 14 точки, а Александър Матушев добави 13 точки.

За гостите се отличи Христо Бъчков, който записа 20 точки и 8 борби Александър Янев добави 17 точки, а Алън Арнет с 11 точки.

В следващия кръг на НБЛ Берое гостува на Миньор в Перник, а двубоят е насрочен за 15 ноември от 19:00 часа. В същия ден и час баскетболистите на Рилски спортист приемат Локомотив (Пловдив), но на 12 ноември те се изправят срещу Старт Люблин в домакинска среща от ФИБА Къп.

Мачове от шестия кръг в Националната баскетболна лига за мъже: Балкан - Левски - 96:58 (21:11, 21:18, 40:11, 14:18) Черно море Тича - Спартак Плевен - 81:90 (22:22, 22:22, 22:18, 15:28) Берое - Рилски спортист - 74:96 (24:24, 11:23, 17:26, 22:23) в неделя: Ботев Враца - Локомотив Пловдив в понеделник: Академик Бултекс - Шумен Миньор Перник - почива временно класиране: 1. Рилски спортист 6 5 1 554:451 11 точки 2. Балкан 6 5 1 510:433 11 3. Черно море Тича 6 4 2 513:490 10 4. Спартак Плевен 5 4 1 421:382 9 5. Берое Стара Загора 6 3 3 496:503 9 6. Миньор 2015 5 3 2 411:429 8 7. Локомотив Пловдив 4 2 2 342:314 6 8. Академик Бултекс 99 5 1 4 376:421 6 9. Ботев 2012 Враца 4 1 3 315:324 5 10. Левски 5 0 5 346:453 5 11. Шумен 4 0 4 282:366 4