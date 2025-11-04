Баскетболният шампион Рилски спортист отстъпи като домакин на Мурсия в турнира ФИБА Къп при мъжете

Шампионът на България Рилски спортист отстъпи пред испанския Мурсия с 61:89 (20:23, 23:22, 9:19, 9:25) като домакин в „Арена СамЕлион“ в Самоков в мач от четвъртия кръг в група А на баскетболния турнир ФИБА Къп при мъжете.

Рилски спортист допусна втора поредна и общо трета загуба от четирите си срещи, като е трети във временното класиране в групата, докато тимът на Мурсия записа втора поредна и общо трета победа, запазвайки първата си позиция в подреждането. Напред в състезанието ще се класират победителите от десетте групи, както и шест от най-добрите втори отбори.

Двата състава направиха оспорвана първа четвърт в "Арена СамЕлион", като дръпнаха с 5 точки при 19:14 при оставащи две минути и 40 секунди от периода, но Рилски спортист бързо скъси дистанцията до 18:19 и след 10 минути игра самоковци изоставаха с 20:23. В началото на втората част Мурсия задържа водачеството и три минути и половина преди почивката натрупа преднина от 9 точки - 41:32. Със серия от 11:4 до края на първото полувреме обаче домакините се доближиха на 2 точки - 43:45.

След почивката Рилски спортист остана догонващ в резултата, като изоставаше с 52:58 малко повече от минута преди края на тетата част, но в оставащото време отборът на Мурсия реализира 6 безответни точки, за да поведе с 12 - 64:52 преди последната четвърт. И в заключителните 10 минути съставът от Самоков не успя да се противопостави на опонента си, който вдигна разликата до 28 точки, а домакините отново отбелязаха само 9 точки, подобно на третия период.

Гостите доминираха в борбата под коша, печелейки 51 срещу 29 за Рилски спортист, а направиха и почти двойно повече асистенции 23 срещу 12.

Майк Едуардс беше най-резултатен за българския тим с 14 точки и 2 борби, а Камау Стоукс и Джейлън Томас вкараха по 11 точки. Томас овладя и с 7 борби.

За Мурсия Девонте Кейкок допринесе за успеха с 18 точки и 9 борби.

В следващия си двубой Рилски спортист ще гостува на Берое на 8 ноември в Националната баскетболна лига, а в турнира ФИБА Къп за самоковци ще бъде гостуване на полския Старт Люблин на 12 ноември.