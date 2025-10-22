Баскетболният Рилски спортист надделя над Старт Люблин с тройка в последната секунда и постигна първа победа в турнира ФИБА Къп

Шампионът на България Рилски спортист се наложи над полския Старт Люблин с 95:92 (25:24, 22:18, 18:19, 30:31) като домакин в „Арена СамЕлион“ в Самоков в двубой от втория кръг в група А на баскетболния турнир ФИБА Къп при мъжете.

Победата беше първа за Рилски спортист в надпреварата, а полският тим допусна първа загуба, като и двата състава продължават с еднакъв актив 1-1, колкото имат и другите два отбора в групата - Мурсия и КК Босна.

Съперниците изиграха оспорвано първо полувреме, като домакините имаха точка аванс в края на първата четвърт - 25:24, а до почивката баскетболистите на Рилски спортист успяха да вземат аванс от 5 точки - 47:42.

Преди това гостите бяха успели да вземат предимство при 32:28 три минути след старта на втората част, но самоковци си върнаха аванса при 37:36 след кош на Христо Бъчков при оставащи по-малко от четири минути от периода. Последва нова размяна на водачеството, а Рилски спортист го задържа до края на първото полувреме.

Домакините имаха превъзходство през по-голяма част от вторите 20 минути. Баскетболистите на Старт поведоха за кратко, преди самоковци да си върнат предимството и да дръпнат с 9 точки при 63:54 при оставащи три минути от третата четвърт, след като Камау Стоукс реализира тройка.

Преди последната част Рилски спортист водеше с 65:61 и до края на мача опитваше да удържи опитите на полския отбор за обрат. Особено напрегнати бяха заключителните моменти, в които Стоукс бе точен на два пъти от наказателната линия за преднина от 92:89 за домакините при оставащи 6 секунди, но Брайън Грифин отбеляза кош и фаул за гостите, за да изравни за 92:92. Победният кош за Рилски спортист беше дело отново на Камау Стоукс, който реализира тройка в последната секунда за крайното 95:92.

Най-полезен за българския тим бе именно Камау Стоукс, който завърши с "дабъл-дабъл" от 25 точки, от които 5 тройки и 10 асистенции, а добави и 4 борби. Христо Бъчков реализира 20 точки и 6 борби, докато Алън Арнет допринесе с 14 точки, 3 борби и 5 асистенции.

Тевин Мак беше най-резултатен за Старт Люблин с 29 точки, 4 борби и 5 асистенции.

В следващата си среща от турнира ФИБА Къп Рилски спортист приема КК Босна (Босна и Херцеговина) на 29 октомври. Преди това за състава от Самоков предстои гостуване на Балкан в мач от Националната баскетболна лига за мъже (НБЛ) на 26 октомври в Ботевград.