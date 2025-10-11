Рилски спортист, Черно море, Берое и Балкан записаха втори победи в Националната баскетболна лига

Отборите на Рилски спортист, Черно море, Берое и Балкан се поздравиха с втори победи във втория кръг на Националната баскетболна лига за мъже.

Шампионите от Рилски спортист надиграха в Самоков Левски със 105:70. След равностойна първа четвърт, която завърши 23:20 за домакините, във втората те успяха да отворят двуцифрена разлика и полувремето дойде при 48:35 в тяхна полза.

Голяма разлика обаче бе направена в третия период, в който Рилски спортист спечели с 30:11 и направи доиграването на срещата протоколно. С 19 точки за победителите най-резултатен бе Христо Бъчков, докато за Левски Максим Бочев вкара 14.

Във Варна носителят на Суперкупата на България Черно море спечели с 82:66 срещу новака Ботев Враца.

В Ботевград домакинът Балкан победи с 83:80 Локомотив Пловдив.

"Зелените" водеха практически през целия мач, като в един момент преднината им достигна до 23 точки, но във финалните минути гостите от Пловдив съкратиха изоставането си до само едно притежание. В последната минута те имаха шанс и да изравнят, но не успяха и победата остана за Балкан.

Демонд Робинсън отбеляза 21 точки за Балкан, като хвана и 13 борби, а за Локомотив Пловдив с 21 точки приключи Шоу Андерсън.

В последния мач от днешната програма Берое победи Шумен с 83:78. Старозагорци водеха в голяма част от двубоя, но в последната четвърт Шумен направи обрат и поведе с 66:63. Все пак домакините вкараха 20 точки в последните седем минути и регистрираха втория си успех.

Мачове от втория кръг в Националната баскетболна лига: Балкан - Локомотив Пловдив 83:80 (17:14, 29:17, 23:26, 14:23) Берое - Шумен 83:78 (21:15, 16:24, 24:16, 22:23) Черно море - Ботев Враца 82:66 (13:13, 14:15, 29:24, 26:14) Рилски спортист - Левски 105:70 (23:20, 25:15, 30:11, 27:24) в понеделник: Миньор Перник - Академик Пловдив Спартак Плевен - почива В класирането водят Рилски спортист, Черно море, Балкан и Берое с по 2 победи и 0 загуби.